  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Virajı alamayan tır yan yattı

Erzurum’un İspir İlçesinde virajı almayan tır yan yattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 10:36:36 -
Virajı alamayan tır yan yattı

Erzurum’un İspir İlçesinde virajı almayan tır yan yattı. Kazada araçta sıkışan sürücü kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.


Edinilen bilgiye göre, Erzurum - İspir karayolu Pazaryolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında sürücüsü belirlenemeyen 41 HT 850 plakalı nakli tırı sürücüsünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu virajı alamayarak yan yattı. Uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulan tırda sıkışan sürücü yoldan geçen vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Tırda maddi hasar oluşurken sürücü uzun süre kazanın şokunu atlatamadı.


Kaza sonrası Erzurum - İspir - Rize karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı