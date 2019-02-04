VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 131.700 seviyesinden açıldı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay seyirle 131.700 puandan başladı. Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 131.825 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 75 puan altında, 131.700 seviyesinde dengelendi. Geçen haftanın son işlem gününde etkisini artıran kar satışlarıyla düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 azalışla 131.775 puandan tamamlamıştı. Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 131.000 ve 129.700 seviyelerinin destek, 133.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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