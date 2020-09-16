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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 09:51:56 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.248,00 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.248,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.248,00 puandan işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,1 artışla 1.245,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasalarda sakin bir seyrin hakim olduğunu kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisine ilişkin olumlu haber akışının devam ettiğini bildiren analistler, karışık bir görünüm ortaya koyan makroekonomik gerçekleşmelerin yatırımcıları tedbirli olmaya yönlendirdiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.255 ve 1.270 seviyelerinin direnç, 1.220 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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