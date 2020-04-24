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Dünya

Vijecnica Türk bayrağının renklerine büründü

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın en önemli sembollerinden biri olan tarihi Vijecnica Kütüphanesi, Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

2020-04-24 00:46:00 -

Tarihi yapıya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı yansıtıldı.

Saraybosna'nın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu idaresi altında olduğu 1896 yılında Endülüs mimarisiyle inşa edilen Vijecnica, ilk başta şehrin idari merkezi olarak hizmet verdi.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Milli Kütüphane'nin kullanımına verilen Vijecnica, 1990'lı yıllardaki Bosna Savaşı'na kadar kütüphane olarak faaliyet gösterdi.

Kütüphane, 1992'de Saraybosna'yı kuşatan Sırpların top atışları sonucu çıkan yangında büyük tahribata uğradı, içindeki birçok eser yok oldu.

Savaşın ardından restorasyonuna başlanan kütüphane binası, 18 yıl süren çalışmalarının ardından 9 Mayıs 2014'te adeta küllerinden doğarak yeniden kapılarını açtı.

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