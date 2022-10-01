Vicdansız hırsız köpeğe böyle şiddet uyguladı

Olay, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Balat Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli şahıs hırsızlık yapmak için bir siteye girdi. Şüpheli, yanında bulunan köpeği tekmeleyip boğazını sıkarak demir kapıya bağladı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Bir süre sonra şüpheli şahsı fark eden site sakinleri suçüstü yakalamak istedi. Ancak yanında getirdiği köpeği görevlilerin üzerine süren şüpheli şahıs kaçmayı başardı. Yaşanan ilginç bir o kadarda dehşete düşüren olay sitenin güvenlik kameraları ile bir site sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.