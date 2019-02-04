Veriler açıklandı! İhracatta müthiş rakam

Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı. ocak ayında ihracat yüzde 5.93 artışla 13.71 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle Ocak ayı ihracat rakamlarını düzenledikleri basın toplantısıyla açıkladı. İhracat rakamları ilk kez ‘Özel Ticaret Sistemi’nin yanı sıra ‘Genel Ticaret Sistemi'yle hesaplandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekonomi Gazetecileri ile buluşmasında Türkiye'nin de ihracatta Genel Ticaret Sistemi'ne geçeceğini açıkladı. Pekcan "Özel Ticaret Sistemi'yle sınırlarımız içinde üretilen yüzde 100 bütün ürünleri dahil etmiyoruz. Serbest bölgelerde yaptığımız dış ticaret ve antrepo verileri hariç tutuluyor. Oysa bunlar da Türkiye sınırları içerisinde yapılıyor" dedi. Pekcan, toplam dış ticaret verisine bakıldığında genel ile özel ticaret sistemi arasında 1 milyar 240 milyon dolar fark görüldüğünü kaydetti.

Bakan Pekcan'ın konuşmasından notlar;

* Özel ticaret sistemine göre ocakta ihracatımız 13 milyar 171 milyon dolar, genel ticaret sistemine göre de 13 milyar 904 milyon dolar oldu. Bakanlık olarak 2019 yılı boyunca dış ticaret verilerimizi hem özel hem de genel ticaret sistemine göre paylaşacağız.