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Verilen süre doldu çekilmeyen hedefte

Barış Pınarı Harekatı kapsamında ABD'ye verilen 5 günlük süre dolarken, namlular tekrar teröristlere çevrildi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 12:23
Verilen süre doldu çekilmeyen hedefte

 Haber Merkezi 

Suriye savaşında dengeleri değiştiren Barış Pınarı Harekatı’nın en kritik aşamasında Türkiye’nin ABD ve PKK/PYD’lilere verdiği 5 günlük süre doldu. Güvenli bölgeden çıkmamış olan teröristlerin olduğu saptanırsa harekat kaldığı yerden devam edecek.

Süre tamam

PKK/PYD inlerinin darmadağın edildiği Barış Pınarı Harekatı’nın 9’uncu gününde Türkiye ile ABD arasında varılan 5 günlük mutabakat sona erdi. Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge olarak belirlenen alanlardan PKK/PYD’lilerin silahlarla birlikte çekilmesini öngören mutabakat dün akşam saat 22.00 itibariyle bitti. Soçi dönüşü konuyla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tam manasıyla verilen sözler yerine getirilmiş değil”. Taviz verirsek terör örgütünün önünü açmış oluruz” ifadelerini kullandı.

Namlular yeniden doğrulacak

Türkiye’nin öncülüğünde 32 kilometre derinlikte 444 kilometrekarelik uzunlukta oluşturulacak güvenli bölgeden çekilme sürecini adım adım takip eden TSK, SİHA ve İHA’larla PKK’lıların her hareketini izledi. Bin 500’e yakın PKK/PYD’linin güney bölgelerine intikal ettiği iddia edilirken, çekilmeyen teröristler bugünden itibaren Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu’nun hedefinde olacak.


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 12:23
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. ABD
  3. PKK/PYD
  4. Güvenli bölge
  5. 5 günlük mutabakat
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  7. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  8. TSK
  9. SİHA
  10. İHA
  11. PKK
  12. Suriye Milli Ordusu
  13. Mehmetçik

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