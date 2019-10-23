Verilen süre doldu çekilmeyen hedefte

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Suriye savaşında dengeleri değiştiren Barış Pınarı Harekatı’nın en kritik aşamasında Türkiye’nin ABD ve PKK/PYD’lilere verdiği 5 günlük süre doldu. Güvenli bölgeden çıkmamış olan teröristlerin olduğu saptanırsa harekat kaldığı yerden devam edecek.

Süre tamam

PKK/PYD inlerinin darmadağın edildiği Barış Pınarı Harekatı’nın 9’uncu gününde Türkiye ile ABD arasında varılan 5 günlük mutabakat sona erdi. Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge olarak belirlenen alanlardan PKK/PYD’lilerin silahlarla birlikte çekilmesini öngören mutabakat dün akşam saat 22.00 itibariyle bitti. Soçi dönüşü konuyla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tam manasıyla verilen sözler yerine getirilmiş değil”. Taviz verirsek terör örgütünün önünü açmış oluruz” ifadelerini kullandı.

Namlular yeniden doğrulacak

Türkiye’nin öncülüğünde 32 kilometre derinlikte 444 kilometrekarelik uzunlukta oluşturulacak güvenli bölgeden çekilme sürecini adım adım takip eden TSK, SİHA ve İHA’larla PKK’lıların her hareketini izledi. Bin 500’e yakın PKK/PYD’linin güney bölgelerine intikal ettiği iddia edilirken, çekilmeyen teröristler bugünden itibaren Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu’nun hedefinde olacak.