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Vereme karşı bebeklerinizi aşılatın

Dünyada her yıl binlerce kişinin hayatını kaybettiği tüberkülozdan çocukları aşıyla korumak mümkün olurken, Türkiye’de her yıl ortalama 15 bin yeni hasta ortaya çıkıyor.

02 Ocak 2019 Çarşamba 09:44
Vereme karşı bebeklerinizi aşılatın


Bir zamanların korkulan hastalığı verem, günümüzde de birçok aileyi etkilemeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2011 Verem Raporu, tüberküloz görülme sıklığı ve tüberkülozdan ölüm hızı ile ilgili olarak ayrıntılı bilgiler içeriyor. Verilere göre tüberküloz sıklığı 2005 yılında 9 milyonu bularak zirve yapıyor, sonrasında düşüşe geçerek 2010 yılında 8,8 milyona gerilediği görülüyor. Bu rakamın yaklaşık yüzde 12-14’ünü HIV pozitif hastaların oluşturduğu ortaya çıkıyor. Ölüm sayılarının 2003 yılında 1,8 milyon ile tepe yaparken, 2010’da ise 1,4 milyona düştüğü ortaya çıkıyor.

Tüberküloz görülme sıklığının yüz binde 24 oranı ile orta düzeyde olduğu Türkiye’de, 2009 yılı verilerine göre 17 bin 402 kayıtlı yeni tüberküloz hastası bulunuyor.

Geçmeyen Öksürük

Tüberkülozdan korunmanın en önemli yolu hastalığın kaynağını kurutmak. Tüberkülozlu bir hasta konuşmak, gülmek ve öksürük gibi hareketlerle tüberküloz basillerini havaya yayıyor. Bu mikroplar uzun süre havada asılı kalıyor ve sağlıklı bireyler tarafından solunduğunda, hastalık kolaylıkla bulaşıyor. Üç haftadan uzun süren öksürük, tüberkülozu akla getirmelidir. Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, terleme, balgamla karışık kan tükürme, hastalığın diğer belirtileri olabilir.

Önce korunma, sonra tedavi

Doğru tedavi hem hastaları kurtarıyor hem de hastalığın yayılmasının önüne geçiyor. Tüberkülozdan korunmanın yolu tüberkülozlu hastaların tam ve eksiksiz tedavisinden geçiyor. Bu durum tüberkülozu birçok başka enfeksiyon hastalığından farklı kılıyor. Bebeklerde tüberkülozdan ölümün önüne geçmek için tüberküloz aşısının önemi çok büyük. Mutlaka bebeklerinizi aşılatın.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 09:50
  1. verem
  2. verem aşısı

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