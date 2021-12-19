Tarihçi yazar Mustafa Armağan, “Venizelos neden M. Kemal’i Nobel’e aday gösterdi?” başlıklı bugünkü köşe yazısında Yunanistan Başbakanı Venizelos’un 12 Ocak 1934’te Nobel Barış Ödülü Komitesi’ne yazdığı ve Mustafa Kemal’i ödüle aday gösterdiği mektupla ilgili hasır altı edilen gerçekleri paylaştı;

İşte Armağan’ın o yazısı;

28 Ekim 1998 tarihli Milliyet gazetesi Cumhuriyetin 75. yıldönümü kutlamalarına bir gün kala 28 Şubat’ı selamlayan şu manşetle çıkmıştı:

“İşte Ata’nın büyüklüğü: Düşmanı bile O’nu Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi.”

Hemen altında Mustafa Kemal ve Bayan Venizelos’u kol kola girmiş vaziyette ve yanında kocasını gösteren bir fotoğraf ve altında şu ibare okunuyordu:

“Venizelos, Mustafa Kemal’e karşı savaşı kaybettikten sonra Türklerle barış için Atatürk’le kol kola girdi.”

Yalnız fotoğrafın bize göre sol tarafının kesildiği dikkat çekiyor. Bay Venizelos’un kolunda bir el var ama elin sahibi uçurulmuş. Kim o elin sahibi? Ve neden uçurulmuştur?

Siz o resimden ve Venizelos’un kolundan uçurulmuş bayanı merak ededurun, ben haberi yazan Nedim Şener’in hazırladığı spotlardan birini aktarayım ki tam olsun:

“Venizelos’un tarihi mektubu: Milliyet, Cumhuriyet’in 75. yıldönümünde, arşivlerde kalan tarihi belgeyi kamuoyunun dikkatine sunuyor. Belge, Yunanistan Başbakanı Venizelos’un 12 Ocak 1934’te Nobel Barış Ödülü Komitesi’ne yazdığı ve Ata’yı ödüle aday gösterdiği mektup.”

Peki, muhtevası neymiş? Diğer spotta şu açıklama yer alıyor:

“Devleti gerçek olarak laikleştirdi: Büyük devrimci Mustafa Kemal’in atılımıyla Sultanların mutlakiyetçi rejimi devrildi, devlet gerçek olarak laikleşti. Bir ulus çağdaş uygarlık düzeyine erişme azmiyle gelişmeye koştu.”

Venizelos adaylık mektubunu yazma gerekçesini şöyle açıklamış Milliyet’e göre:

“Gerçekten barış istedikleri takdirde en büyük farklılıkların böldüğü halklar arasında bile anlaşmaya örnek olabilecek bu barışın yaratılmasının değerli katkılarına borçlu olunan insan (bozuk cümle aynen Milliyet’ten -MA) Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Mustafa Kemal’dir.”

Doğrusu 28 Şubat sürecindeki

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