Vehbi Korkutata yazdı! Pezeşkiyan'ın nükleer silah mesajı!

Araştırmacı gazeteci-yazar Vehbi Korkutata, ABD ile İran arasında tırmanan gerilime ilişkin dikkat çeken bir analiz kaleme aldı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın “nükleer silah arayışında değiliz” mesajına rağmen Donald Trump’ın sert çıkışları ve sahadaki askeri hamlelerin krizi derinleştirdiğini belirten Korkutata, bölgedeki gelişmelerin sadece Ortadoğu’yu değil küresel dengeleri de etkileyebilecek bir kırılma noktasına ilerlediğini ifade etti.

Korkutata'nın değerlendirmesi şöyle:

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşularıyla sorun yaşamak istemediklerini belirterek, "Nükleer silah arayışında değiliz” dedi ve bölgede barış ve güvenlik için İslam ülkelerinden oluşan bir güvenlik yapısı önerdi.

Donald Trump ise, "İran bu gece yok olacak" dedi. Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikle yanıt geldi! İran devrim muhafızları ordusu, "ABD kırmızı çizgileri aşarsa, yanıtımız bölgenin ötesine uzanacaktır" açıklamasını yaptı.

ABD'den flaş karar: İsrail'i terk edebilirsiniz!

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'la artan gerilimin ardından oluşan güvenlik riskleri nedeniyle, ABD hükümeti personeli ve kritik görevlerde bulunmayan çalışanlar ve ailelerinin ülkeyi terk etmesine izin verdi.

ABD'den yeni hamle 142 Tugayı İran'a doğru yola çıktı. ABD'den, İran operasyonun seyrini değiştirecek bir hamle geldi.

ABD'nin Arkansas eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton, Arkansas eyaletine bağlı 142 Topçu Tugayı Ortadoğu'ya konuşlanmak üzere yola çıktığını bildirdi.

Çıktı ama ne yapabilir ki Topçu Tugayı, yenilgiye uğradığı gibi, Topçu Tugayını bekleyenler var. Onların dediği gibi “asparagas haberlere İran yetkililerin gözü tok, geleceği gibi bataklığa gömeriz” diyor Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan! Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah!

Sonunda bir Arap ülkesi güçlü bir karar aldı. Katar, topraklarındaki ABD güçlerini çıkarma kararı alarak bir ilke imza attı. Dışişlerinden yapılan açıklamasına göre, ülkenin yabancı üslere ev sahipliği yapmasının bedeli ağır oldu.

İran ile ilişkiler!

Bakan, Katar'ın İran ile olan kardeşlik ilişkisinin, ülke toprakları üzerinden zarar görmesine izin verilmeyeceğini vurguladı. Bu karar, bölgedeki dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.

Donald Trump'tan ezber bozan İran'a yeni uyarı: Uymayan bedelini öder!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın güvenli kalacağını vurgularken, anlaşmanın bozulma olasılığının düşük olduğunu ve olası bir aksilikte çatışmanın "daha önce hiç görülmemiş bir güçle" başlayacağı uyarısında bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin tek şartı var! Yeni dönem başlıyor. İran, geçiş ücretlerini kripto para ile talep başladı ve durum, Batılı şirketler için yaptırım ihlali riski oluşturuyor. Ayrıca, sigorta sorunları ve yüksek primler, geçişleri zorlaştırıyor. Körfez ülkeleri, "engelsiz geçiş" talep ederken, ABD'de serbest dolaşımın önemli bir şart olduğunu belirtiyor.

İstihbarattan itiraf gibi İran raporu:

İsrail, Lübnan'a konmak istiyor,! Müzakere olmasına rağmen, İsrail hız kesmeden Lübnan'ı vuruyor ve yüzlerce Müslümanı şehit ediyor. Ama Müslümanlar ne yapıyor, ancak seyir etmekle yetiniyor!

ABD ve İsrail'i çıldırtan gerçek!

New York Times haberine göre; İranlıların, isabet alan yeraltı füze depolarındaki enkazı saatler içinde temizleyerek yeniden operasyonel hale getirdiği öne sürüldü. Bu da ABD'nin İran'ın füze kapasitesini yok etme hedefine kadar ulaşabildiği konusunda şüphelere yol açacağı kaydedildi.

Ey iki milyar Müslüman, sizler uyumaya devam edin! Dünya nüfusu 15 Milyon olan Siyonizm. 2 Milyar Müslüman uykuda, siz uykudan sakın uyanmayın!

Araştırmacı Gazeteci yazar

Vehbi Korkutata