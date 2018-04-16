Ve yıldız futbolcu Fenerbahçe ile yollarını ayırıyor!

TFF sezon başında takımların maçlara 21 oyuncu ile çıkabileceğini açıkladı. İlk 11’in tamamı yabancı olabiliyor. Yedeklerle beraber maç kadrosunda ise en fazla 12 yabancı oyuncu olabiliyor. Son haftalarda Elijf Elmas’ın başına patlayan bu kural, Vincent Janssen’in dönüşüyle Mauriccio Isla’nın canını yaktı. Son dönemde çıkan Bamba ve Pavon gibi sağ açık isimleri ise Aykut Kocaman’ın gelecek sezon Dirar’ı beke çekip, ileri uca yeni bir oyuncu istemesiyle Isla’nın ipinin çekildiği iddiasını da güçlendirdi.

Vincent Janssen'in sakatlığı bir kez daha kafa karıştırdı

Öte yandan yaklaşık 4 aydır ayak parmağında yaşadığı sakatlık yüzünden sahalardan uzak kalan Vincent Janssen, Sivasspor maçından önce “hayatımda hiç bu kadar uzun sakatlık yaşamadım” dedi. Hollandalı oyuncu aslında sadece geçen yıl Tottenham formasıyla ayak bileğinden sakatlandığı için 1 ay sahalardan uzak kaldı.

Dikkat çeken nokta ise Janssen’in sakatlığı için Tottenham’ın sitesinden duyurulan “Ankle Fractures-Ayak Bileği Kırıkları” notu oldu. Janssen’in bir süre önce Fenerbahçeli futbolcularla beraber katıldığı bir yemekte de ayağında bulunan “sadece kırıklar” için kullanılan koruma gözlerden kaçmamıştı.