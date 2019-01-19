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Ve yeni görevi belli oldu! İşte Oğuz Çetin'in yeni adresi

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından ve şimdilerde futbol yorumculuğu yapan Oğuz Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu’nun teklifiyle Genç Milli Takımlar ve Gelişim Direktörlüğü'nde göreve getirildiği açıklandı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 03:28
Ve yeni görevi belli oldu! İşte Oğuz Çetin'in yeni adresi

Bir süredir Tivibu Spor’da yorumcu olarak görev yapan Oğuz Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu’nun teklifiyle Genç Milli Takımlar ve Gelişim Direktörlüğü'nde göreve getirildi.

Oğuz Çetin, Tolunay Kafkas ile birlikte çalışacak

Radyospor’dan Emrah Karalinç’in elde ettiği bilgiye göre; Oğuz Çetin ve Tolunay Kafkas birlikte çalışacak.

Oğuz Çetin için açıklama yakın zamanda yapılacak

Çetin ile ilgili resmi açıklama henüz yapılmazken; söz konusu açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı gelen bilgiler arasında. Bu gelişmeyi Oğuz Çetin de doğruladı.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 03:28
  1. Oğuz Çetin
  2. Türkiye Futbol Federasyonu
  3. Genç Milli Takımlar ve Gelişim Direktörlüğü

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