0553 313 94 23

Ve Cocu yıldız futbolcunun biletini kesti! Fenerbahçe'den ayrılıyor...

Fenerbahçe'nin Hollandalı Teknik Direktörü Cocu, Ozan Tufan'ıın performansından memnun olmadığı belirtildi.

29 Temmuz 2018 Pazar 13:59
Ve Cocu yıldız futbolcunun biletini kesti! Fenerbahçe'den ayrılıyor...

Fenerbahçe'de Altınordu ile önceki gün yapılan hazırlık maçında sahaya ilk 11'de çıkan Ozan Tufan'ın performansı tatmin etmedi.

Geçen sezon kadro dışı kaldıktan sonra teknik direktör Phillip Cocu'nun bir şans daha verdiği 23 yaşındaki oyuncunun, sahada kaldığı 81 dakikada futbolunun beğenilmediği öğrenildi.

Ozan Tufan'ın bu haliyle kadroda kalmasının zor olduğu ve menajeriyle temasa geçilerek oyuncuya kulüp bulması yönünde talimat verileceği ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 13:59
  1. Fenerbahçe
  2. Cocu
  3. Philip Cocu
  4. Ozan Tufan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Soylu aileyi aradı... Polislerin ifadesi ortaya çıktı
    1. Soylu aileyi aradı... Polislerin..
    2. Kafeteryada dehşet anları! Önce öptü,..
    3. İşte Sercan Yıldırım'ın yeni takımı!
    4. Düğünlerine belediye otobüsü ile..
    5. Şehit iş makinesi operatörü ebedi..
    6. Zonguldak'ta otomobil hafriyat kamyonu..
    7. 'Puan maçı gibiydi'
    8. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
    9. Hesabına yanlışlıkla 22 bin TL yatan..
    10. CHP'de imza süreci tamamlanıyor
    11. Ve Cocu yıldız futbolcunun biletini..
    12. Suriyelilerin bayram dönüşleri sürüyor
    13. Ekmek zammıyla ilgili flaş açıklama!..
    14. KCK iddianamesinin firari sanığı..
    15. İran'ın parası yerle bir oldu!
    16. Beşiktaş'ta Pepe takımdan ayrılıyor..
    17. Soylu o aileyi aradı! Polislerin..
    18. Çanakkale’de 25 kaçak göçmen yakalandı!
    19. Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6..
    20. Ayew'den sonra bir transfer daha! İşte..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi bırakmayın!
    Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi bırakmayın!
    Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor
    Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Yeni sistem meyvesini verdi! "Bir yılda yapacağımız işleri bir ayda çıkardık"
    Yeni sistem meyvesini verdi! "Bir yılda yapacağımız işleri bir ayda çıkardık"
    Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli kesildi!
    Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli kesildi!