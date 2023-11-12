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Gündem Ve beklenen oldu! O hastane hizmet dışı!
Gündem

Ve beklenen oldu! O hastane hizmet dışı!

Yeniakit Publisher
2023-11-12 17:15:00 -
Ve beklenen oldu! O hastane hizmet dışı!

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, yakıt sıkıntısı ve elektrik kesintisi nedeniyle Kudüs Hastanesi’nin hizmet dışı kaldığı duyuruldu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, bölgede ciddi boyutlara ulaşan yakıt sıkıntısı insani krizi tehlikeli boyuta ulaştırıyor. Hastanelerdeki yakıt sıkıntısı, tedavi gören binlerce Filistinlinin yaşamını ciddi şekilde tehdit ediyor. Filistin Kızılayı tarafından bugün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin Tel al-Hawa semtinde bulunan Kudüs Hastanesi’nin yakıt sıkıntısı ve elektrik kesintisi nedeniyle artık hizmet dışı kaldığı ifade edildi. Açıklamada, “Filistin Kızılayı, sağlık sisteminin çökmesinden ve bunun sonucunda ortaya çıkan vahim insani koşullardan uluslararası toplumu ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’ni imzalayan ülkeleri sorumlu tutuyor” denildi.

Cenevre Sözleşmeleri hakkında

Cenevre Sözleşmeleri, savaşta insani muameleye ilişkin uluslararası yasal standartları belirleyen 4 anlaşma ve 3 ek protokolden oluşan uluslararası insani yasalardır. Dördüncü Cenevre Sözleşmesi, savaş döneminde sivil kişilerin korunmasına yönelik maddeleri içermektedir.

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