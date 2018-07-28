0553 313 94 23

Ve Alex'den Fenerbahçe mesajı: Yeniden...

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex De Souza sosyal medya hesabından çarpıcı bir mesaj yayınladı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 01:24
Ve Alex'den Fenerbahçe mesajı: Yeniden...

Fenerbahçe formasıyla büyük başarılara imza atan ve sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Başkan Ali Koç önderliğindeki Fenerbahçe ailesine mutluluklar diledi.

Ali Koç'a başarılar dileyen Alex de Souza, şu ifadelere yer verdi:

"Başkan Ali Koç'a tüm samimi minnet duygularımı sunmak istiyorum. 2012 yılında kulüpten ayrıldığımdan beri, Fenerbahçe'den gelen en harika sürpriz buydu. Bol şans Başkan, her zaman yanınızdayım. Aynı zamanda tüm Fenerbahçe ailesine mutluluklar diliyorum. Kalpler beraber #yenidenfenerbahçe"

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 01:24
  1. Fenerbahçe
  2. Alex de Souza
  3. Ali Koç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mekik oyası nasıl yapılır?
    1. Mekik oyası nasıl yapılır?
    2. Ateş basması neden olur?
    3. Ayak burkulmasına neler iyi gelir?
    4. Bebek kahvaltısı için kolay ve..
    5. Eski golcü geri döndü! Transfer resmen..
    6. Şalgam suyunun bilinmeyen faydaları
    7. Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli..
    8. Rutubet kokusunu anında yok eden..
    9. Ve Alex'den Fenerbahçe mesajı:..
    10. Evde hızlı dekoratif değişiklikler..
    11. Kaliforniya cayır cayır yanıyor! OHAL..
    12. Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin..
    13. Yılların kaptanı 'nafaka'zede oldu,..
    14. Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz..
    15. Milli imkanlarla üretildi, hedefi tam..
    16. Kanlı Ay tutulması saat kaçta?
    17. ABD'de yangın paniği! OHAL ilan edildi
    18. Ay tutulunca kılınacak namaz
    19. Kanlı Ay tutulması depremlerin..
    20. Kanlı Ay tutulması nedir?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Muharrem İnce'den Rahip Brunson açıklaması
    Muharrem İnce'den Rahip Brunson açıklaması

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    "70’lik bunak" yine sapıttı! “Medine’yi kutsal ilan eden…”
    "70’lik bunak" yine sapıttı! “Medine’yi kutsal ilan eden…”