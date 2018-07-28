Ve Alex'den Fenerbahçe mesajı: Yeniden...

Fenerbahçe formasıyla büyük başarılara imza atan ve sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Başkan Ali Koç önderliğindeki Fenerbahçe ailesine mutluluklar diledi.

Ali Koç'a başarılar dileyen Alex de Souza, şu ifadelere yer verdi:

"Başkan Ali Koç'a tüm samimi minnet duygularımı sunmak istiyorum. 2012 yılında kulüpten ayrıldığımdan beri, Fenerbahçe'den gelen en harika sürpriz buydu. Bol şans Başkan, her zaman yanınızdayım. Aynı zamanda tüm Fenerbahçe ailesine mutluluklar diliyorum. Kalpler beraber #yenidenfenerbahçe"