Vatansever askerlere ‘özel’ bir kini var

Emanetçi Genel Başkan” yakıştırmalarından bunalan Özgür Özel’in, 10 Kasım’da Tuzla Piyade Okulu’nda kursiyer teğmenler arasında yaşanan bir olayı bahane ederek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e, “Ya aklını başına alacak, ya da biz onun aklını başına getireceğiz” gibi çirkin ifadelerle parmak sallaması gündemdeki yerini koruyor.

“Ciddi biri parmak sallasa gerçekten çok büyük tepki gösterilmesi gereken bir hareket. Ama Özgür Özel’in parmak sallaması bir çocuğun parmak sallaması gibi bir şey” diyen AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “Özgür Özel bir emanetçi genel başkan. Siyasetin çok farkında olduğunu zannetmiyorum. Devletin, devlet adabının bilincinde olmayan birisi. Ama emaneten birileri nasıl birisini kasetle göreve getirdiyse, nasıl altılı masayı kurup organize ettiyse, bir proje daha hazırlamışlar, böyle birini CHP Genel Başkanlığı makamına getirmişler. İşin doğrusu yakışıyor. Kemalist ideolojinin sancaktarı, Türkiye’nin baş belası bir partinin başında olması Özgür Özel’e yakışıyor. Parmak sallamasını çok dikkate almamak lazım. Fazla ciddiye almamak lazım. Çünkü ne kendisi ne partisi ciddiye alınacak bir durumda değil. Çünkü asırlık kokuşmuş, çürümüş, neresinden tutsan elinde kalacak bir organizasyonun başında kendisi” dedi.

“Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım’da yaşanan olay, oradaki yetkililerin sorumluluğundadır. Şu anda bir soruşturma yapılıyor. Olaya karışanlar geçici olarak görevden el çektirilmiş. Bu tamamen Milli Savunma Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan bir konu. Gereken de yapılıyor. Fakat burada vahim olan durum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Milli Savunma Bakanımıza parmak sallayarak tehdit dili kullanmasıdır” tespitinde bulunan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de, “Özgür Özel’in genel başkanlık makamında olmanın ağırlığını taşıyamaması, son zamanlarda kendisine yapılan ‘geçici başkan’, ‘eş başkan’ gibi yakıştırmaların yapılması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile katıldıkları bir toplantıda, onun yaveri gibi durması, tabi ki kendisini oldukça hırpaladı. Bu nedenle Tuzla’da yaşanan olayı fırsat bilerek Milli Savunma Bakanımıza parmak sallayarak ‘aklını başına al yoksa bir aklını başına getiririz’ gibi ifadeler kullanması son derece yakışıksız ve yanlıştır. CHP, şimdiye kadar hep askerlerin arkasına sığınmış, darbecilerle hep birlikte olmuş, darbelerden medet ummuş, askerin her yaptığını haklı gören bir partidir. Şimdi bakıyoruz, askere kafa tutuyormuş gibi yapıyorlar. Milli Savunma Bakanımıza had bildirmek ne Özgür Özel’in haddidir, ne de hakkıdır. Ne de böyle bir şey yapabilir. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, askeriyenin başında yıllarca görev yapmış deneyimli bir ismimizdir. 15 Temmuz darbe girişimini yaşamış, bu badireleri atlatmış bir komutandır. Dolayısıyla Milli Savunma Bakanımızın Özgür Özel’den alacak ne bir dersi vardır, ne buna ihtiyacı vardır, ne de Özgür Özel’in bunu yapabilecek yetkinliği vardır. Muhatap bile almaması gerekmez. Zaten muhatap da alınmamıştır. Özgür Özel’in yaptığı etik de değil, ahlaki de değil, yakışıksız bir olay. Milli Savunma Bakanımız, komutanlarımız olaya hakimdir, gereken neyse yapılacaktır. Kimsenin kimseye baskı kurmaya hakkı yoktur” ifadeleriyle tepki gösterdi.