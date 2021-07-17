Vatandaşlar dikkat! Meteorolojiden sonra bakanlık da uyardı

Kurban Bayramı'nın birinci gününde ülke genelinde yağış beklenmezken, iki ve üçüncü gün Marmara ile Karadeniz bölgelerinde yer yer sağanak öngörülüyor. Bayramın dördüncü gününde Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'na ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, arife günü ve bayramın birinci günü ülkede önemli bir yağış beklenmiyor. Havanın kuzey kesimlerde parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Bayramın ikinci ve üçüncü gününde Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve güney bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Bayramın dördüncü gününde Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı değerlendiriliyor.

Halen ülkenin iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde artışını sürdürerek mevsim normallerinin 10 ila 12 derece üzerine çıkacağı, hafta ortasından itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde azalacağı öngörülüyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayram sıcak geçecek

Kurban Bayramı süresince en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 31-34, Ankara'da 36-40, İzmir'de 32-36 derece olması bekleniyor. Sıcaklıkların, Antalya'da 33-36, Samsun'da 29-31, Erzurum'da 30-34 ve Diyarbakır'da 40-43 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar başta olmak üzere sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bakanlıktan sıcak çarpmasına karşı uyarı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yayımlanan hava tahmin raporunda, Kurban Bayramı'nda mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından 'Kurban Bayramı Hava Tahmin Raporu' yayımlandı. Rapora göre, hafta sonu yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bayram arifesinde ve bayramın birinci günü önemli yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günleri Marmara ve Karadeniz Bölgeleri'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve güney bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Bayramın dördüncü günü Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramda hava durumu

Türkiye'nin iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde artışını sürdürerek mevsim normallerinin 10 ile 12 derece üzerine çıkması, hafta ortasından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde azalması bekleniyor.

Kurban Bayramı süresince en yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul'da 31-34 derece, Ankara'da 36-40 derece, İzmir'de 32-36 derece, Antalya'da 33-36 derece, Samsun'da 29-31 derece, Erzurum'da 30-34 derece, Diyarbakır'da 40-43 derece olacağı tahmin ediliyor.

"Sıcak çarpması" uyarısı

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde başta yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.