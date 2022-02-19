Vatandaş çok fena köşeye sıkıştırdı... İmamoğlu'nun zor anları kamerada
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu esnaf ziyareti için gittiği Sarıyer'de zor anlar yaşadı. Burada İmamoğlu'nun yanına gelen bir kadın vatandaş İmamoğlu'nun kendilerine verdiği kentsel dönüşüm sözünü hatırlattı. Konuşmasında bölgedeki sorunlardan bihaber olduğunu ortaya koyan İmamoğlu, "Armutlu çok önemli bir yer çalışılıyor" demekle yetindi.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer ziyareti sırasında kendisine "kentsel dönüşüm" sözü hatırlatılınca vatandaşı, "Kolay bir yer değil zorlukları var ama her yeri çalışıyoruz" ifadeleriyle geçiştirdi.
İmamoğlu'nun yanına giden bir kadın vatandaş, "Armutlu'da kentsel dönüşüme ne zaman geçeceksiniz?" sorusunu yöneltti.
Verdiği tapu sözü hatırlatılan İmamoğlu, "Armutlu çok önemli bir yer çalışılıyor. Kolay bir yer değil zorlukları var ama her yeri çalışıyoruz" cevabını verdi.
Vatandaşın İSKİ arıtma tesisinin yolları kapatmasından dolayı mağdur olduğunu belirtmesi üzerine ise İmamoğlu, "Arıtma tesisi bitince çevresini güzelleştireceğiz oranın yolunu da açacağız" ifadelerini kullandı.