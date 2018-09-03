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Varis bizim yüzümüzden çıkıyor

Varislerin iki büyük sebebi vardır. İşte detaylar...

03 Eylül 2018 Pazartesi 12:53
Varis bizim yüzümüzden çıkıyor

Varislerin iki büyük sebebi: Sigara ve yüksek ökçeler! Biri resmen insanın kendi bacağında sigara söndürmesinden farkı yok. Diğeri bile bile yüksek ökçeler üstünde yürüme işkencesi ki işkence ile de bitmiyor varise sebep oluyor. Bunun bir üçüncüsü ise “dar kıyafet”!

VARİSİN OLUŞUM SEBEPLERİ

• Kişinin ailesinde venöz (kronik toplar damar yetmezliği) bulunması

• Kronik öksürük.

• Kabızlık sorunu.

• Kadın olmak.

• Hamilelik.

• Kilo fazlası olmak.

• İleri yaşta olmak.

• Uzun süre ayakta kalmak.

• Yüksek topuklu giymek dar kıyafet kullanmak

VARİS OLUŞUM BELİRTİLERİ

• Bacak damarlarında belirginleşme.

• Damarların ciltten kabarıklaşmasıyla birlikte kıvrımlı hal almaları.

• Ağrılar.

• Kaşıntılar.

• Geceleri artan yanmalar.

• Kramplar.

• Huzursuzluk hissi. Ki bu durum farklı derecelerde hissedilebilir.

Varis tedavisi için en uygun zamanlar sonbahar ve kış ayları. Yani artık mevsimindeyiz.. İlaç tedavisi, cerrahi tedavi, lazer veya radyofrekans tedavisi, skleroterapi tedavisi yapılabilir.

Fakat siz önce yüksek topuktan ve sigaradan vazgeçin. Kilo verin. Ayakta fazla durmayın. Dar giyinmeyin. Yürüyüş yapın. Fazla ağır kaldırmayın. Akşamüstleri bacaklara soğuk duş uygulayın. Yine akşamları 15 dakika süreyle bacakları yüksekte tutun..

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 12:53
  1. Ağrı
  2. varis
  3. varisin sebepleri

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