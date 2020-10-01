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Ekonomi Varank: "(300 üretim tesisi) Gaziantep sanayicileri 15 milyar liraya yakın yatırım yaptılar, 45 bin vatandaşımıza doğrudan istihdam oluşturdular"
Ekonomi

Varank: "(300 üretim tesisi) Gaziantep sanayicileri 15 milyar liraya yakın yatırım yaptılar, 45 bin vatandaşımıza doğrudan istihdam oluşturdular"

Yeniakit Publisher
2020-10-01 11:38:36 -
Varank: "(300 üretim tesisi) Gaziantep sanayicileri 15 milyar liraya yakın yatırım yaptılar, 45 bin vatandaşımıza doğrudan istihdam oluşturdular"
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