Vaporub buharlaşan merhem ne işe yarar, neye iyi gelir? Vicks Vaporub nasıl kullanılır?

Vaporub buharlaşan merhem nedir? Vicks Vaporub ilgili bölgeye sürülmek ve/veya solumak yoluyla kullanılmak üzere hazırlanmış bir soğuk algınlığı merhemidir. 38 g merhem içeren polipropilen kavanoz içerisinde sunulur.

Vicks Vaporub niçin kullanılır?

Soğuk algınlığı şikâyetleri olması durumunda solunum yollarının iyileşmesi için (nezle, ses kısıklığı, öksürük ve balgam gibi belirtiler eşliğinde seyreden bronş mukozası iltihabı) kullanılır.

Vicks Vaporub kullanmadan önce nelere dikkat edilmeli?

- Etkin maddelerine veya diğer bir bileşenine karşı aşırı duyarlılık varsa;

- Mukoza üzerinde, iltihaplanmış cilt üzerinde, açık yaralarda, yanıklarda

- Bronşiyal astım ile boğmaca öksürüğünde ve solunum yollarının aşırı hassasiyet gösterdiği diğer solunum yolları hastalıklarında (solunması halinde etkin maddeler bronşların kasılmasına neden olabilir);

- Akut akciğer iltihabı durumunda soluma yoluyla;

- 2 yaşın altında olan küçük çocuklarda ve bebeklerde deri yoluyla

- 12 yaşın altında çocuklarda soluma (inhalasyon) yoluyla bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

Vicks Vaporub nasıl kullanılır?

Vicks Vaporub buharlaşan merhem Haricen sürülerek ya da solumak yoluyla kullanılır. Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Vicks Vaporub merhemi daima kullanma talimatında tavsiye edildiği şekilde kullanınız.

Tereddütte olduğunuz durumlarda lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Vicks Vaporub haricen sürülerek veya soluyarak kullanılabilir.

Haricen sürülerek kullanımı:

Yetişkinlerde ve 12 yaşın üstündeki çocuklarda: günde 2-4 defa 2 ile 3 çay kaşığı kadar merhem.

6-12 yaş arası çocuklarda: Günde 2-4 defa 1 ile 2 çay kaşığı kadar merhem.

2-5 yaş arası çocuklarda: Günde 2-3 defa 1/2 ile 1 çay kaşığı kadar merhem.

Soluma yoluyla kullanımı:

Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda: solumak için hazırlanmak üzere 1-2 çay kaşığı.

Uygulama yolu ve metodu:

Yetişkinlerde ve 6 yaşın üzerindeki çocuklarda göğüs, boğaz ve sırt bölgelerine sürünüz ve hafif masaj yaparak merhemi yediriniz. 2-5 yaş arası çocuklarda sadece göğüs ve sırt bölgelerine sürünüz; burun ve yüz bölgelerine sürmeyiniz.

Bol kıyafetler giyilmesi buharlaşan merhemin solunmasını kolaylaştırır. Özellikle uykudan önce uygulama yapılması önerilir; çünkü VICKS VAPORUB içerdiği uçucu yağları birkaç saat boyunca açığa çıkarmaktadır.

Burun delikleri içine, gözlere, ağıza ya da yüze sürülmemelidir. Uygulama yüzeyi sıkıca sarılmamalıdır. Sıcak kompres ya da herhangi bir ısı uygulaması yapılmamalıdır.