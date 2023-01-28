Vanlıoğlu Hoca’yı rahmetle anıyoruz

İstanbul Müftülüğü’nde vaiz olarak yıllarca görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan ve ömrünü öğrenci yetiştirmeye adayan Ahmet Vanlıoğlu Hoca, ebediyete hicret edişinin 3. sene-i devriyesinde rahmetle, minnetle ve dualarla yâd ediliyor. Mahmud Efendi Hazretlerinin kayınbiraderi, emekli İstanbul Vaizi, İsmailağa camiasının önemli isimlerinden Ahmet Vanlıoğlu Hocaefendi, 77 yaşındayken 28 Ocak 2020 tarihinde İstanbul’daki evinde ruhunu Rahman’a teslim etmişti. Kürsülerin hatibi, mihrapların imamı, imam hatip liselerinin öğretmeni, davranış ve konuşmasıyla gönülleri fetheden kâmil bir insan olan Vanlıoğlu, ömrünün her döneminde İslam dininin emir ve yasaklarını cesurca dile getirdi, alime “Alim”, zalime “Zalim”, kafire “Kafir”, münafığa “Münafık” demekten geri durmadı.

Birçok kurumun banisi oldu

Vanlıoğlu, İmam Ebu Hanife ve İmam Maturidi Araştırma Vakfı’ başta olmak üzere İsmailağa Kur’an Kursu gibi birçok İslami kurumun kuruculuğunu üstlenmiş, emekliliğinden sonra da çok sayıda öğrenci yetiştirmişti. Ahmet Vanlıoğlu Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’nde medfun bulunuyor.