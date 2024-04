Van ve Bitlis'te 15 günlük yasak kararı!

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 3 Nisan'dan geçerli, 17 Nisan da dahil olmak üzere 15 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının yasaklandığı belirtildi.

Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasakladığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel ya da toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak, başta yukarıda belirtilen paylaşımlarda bahsedilen konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylemlere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıslar ve grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesi hususunda Valilik makamınca karar alınmıştır."

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada da "Van Valiliğince, Van ili coğrafi sınırları içinde 3 Nisan tarihinden geçerli 17 Nisan tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süreyle tüm etkinlikler yasaklanmış ve bu etkinliklere katılımları engellemek amacıyla il dışından giriş çıkışlara izin verilmeyeceği belirtilmiştir. İlimizden Van ili ve ilçelerine seyahat edecek vatandaşlarımızın yasaklama kararına uygun hareket etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

BİTLİS'TE DE 15 GÜNLÜK YASAK KARARI ALINDI

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, tüm etkinliklerin bu geceden itibaren 15 gün süre ile yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Ülke gündemini meşgul eden 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleriyle ilgili olarak yaşanan olaylar/gelişmeler ile ilgili birçok yerde olduğu gibi, ilimizde de bazı siyasi parti, sendika, dernek gibi sivil toplum kuruluşlarınca ve gerçek kişilerce, belirli konular üzerinde halkı aydınlatmak ve bir kamuoyu oluşturmak suretiyle o konuyu benimsetmek için, demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez hak arama yöntemlerinden olan, basın açıklaması, açık yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, stant açma, toplu olarak el ilanı/broşür dağıtma gibi şekillerde eylem/etkinlikler düzenlendiği, yine bu eylem etkinliklerin terör örgütlerince ve sol/marjinal/provokatif gruplarca bir eylem biçimi olarak sık sık kullanılmaya çalışıldığı görülmektedir” denildi.

Açıklamanın devamında, eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu meyanda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla tüm etkinliklerin 15 gün boyunca yasakladığı belirtildi.

Açıklamada, “Bitlis coğrafi sınırları içerisinde 03/04/2024 tarihini saat:00.01’den 17/04/2024 tarihi saat:23.59’a kadar (15) gün süre ile valilik ve kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının 2911 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine istinaden yasaklanması, valilik ve kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanması, yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergâhını kullanarak, başta yukarıda belirtilen örgütsel çağrılarda bahsedilen konu ve benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesine karar verilmiştir” denildi.

Kaynak: AA