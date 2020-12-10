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Aktüel Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Aktüel

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-12-10 22:04:29 -
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

VAN (AA) - Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin en işlek bölgelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir caddeleri ile Beşyol Meydanı boş kaldı.

Kentin farklı bölgelerinde uygulama yapan polis ekipleri tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da benzer manzaralar görüldü.



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