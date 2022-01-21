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Aktüel Valilik "4 eşeğin donarak öldüğü" yönündeki görüntüleri yalanladı
Aktüel

Valilik "4 eşeğin donarak öldüğü" yönündeki görüntüleri yalanladı

Van Valiliği, bazı basın organlarında ve sosyal medyada "soğukta bırakılan 4 eşeğin donarak öldüğü" yönündeki görüntülerin Van'da çekilmediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 23:16:00 -
Valilik "4 eşeğin donarak öldüğü" yönündeki görüntüleri yalanladı

Van Valiliği, bazı basın organlarında ve sosyal medyada "soğukta bırakılan 4 eşeğin donarak öldüğü" yönündeki görüntülerin Van'da çekilmediğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada ve bazı televizyonlarda "Van'da soğukta bırakılan 4 eşeğin donarak öldüğü" yönünde yayınlar yapıldığı belirtildi.

Yapılan araştırmalarda toplum vicdanını sızlatan görüntülerin Van'da çekilmediğinin belirlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hiçbir araştırma yapılmadan, görüntünün çekildiği yerin teyit edilmeden sosyal medya ve bazı televizyon kanallarında 'Van' diye lanse edilmesi bizleri üzmüştür. Her ne amaçla olursa olsun, hayvanların soğukta ölüme terk edilmesi kabul edilemeyeceği gibi dondurucu soğukların etkili olduğu ilimizde özellikle sokak hayvanları konusunda daha hassas davrandığımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

 

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