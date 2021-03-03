Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da “Dinamik Denetim Modeli” ile denetimler başlıyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kontrollü normalleşmeyle beraber İstanbul'da “Dinamik Denetim Modeli” ile denetimlerin başlayacağını söyledi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Dinamik Denetim Modeli” ile İstanbul’un her yerinde denetimlerin başlayacağını duyurdu.
Vali Yerlikaya'dan açıklama
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Vali Yerlikaya, “Değerli hemşehrilerim, yeni dinamik denetim modeli ile şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz. Benimle birlikte, vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, jandarmamız, emniyetimiz ve sahil güvenlik ekiplerimiz sahada olacak. Hedef mavi kategoriye el birliğiyle ulaşmak” dedi.
Öte yandan Vali Yerlikaya, denetimler öncesi yaptığı toplantının fotoğraflarını da paylaştı.