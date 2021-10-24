Vali Hacıbektaşoğlu Siirt geleceğe emin adımlarla ilerliyor

Siirt Belediyesi tarafından beton parke ve asfalt döşemelerinin yapıldığı Handevis mevkii ile Botan Vadisi Milli Park alanında bulunan Deyr mevkiinde yapılan asfalt ve parka çalışmalarını inceleyen Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesine gelen ödeneğin ve tahsil edilen her kuruşun yatırım olarak Siirt’in hizmetinde kullanıldığını ifade etti.

Geçen yıl 2021 yılının Siirt, için yatırım yılı olacağını ilan ettiklerini hatırlatan Vali Hacıbektaşoğlu buna uygun bir çalışma programı yaptıklarını ve bu yılın yoğun yatırımlarla geçtiğini söyledi.

Bağ yollarında yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Vali Hacıbektaşoğlu “Bağ yollarında bu yıl 50 bin metrekare parke döşendi. Bu yaklaşık üç milyon liralık bir yatırım. Bu yıl bütün Mahallelerde de yaklaşık 150 bin metrekare parke döşemesi yapıldı ve yine 90 bin ton civarında bir asfalt yol yapıldı. Yine yatırımlarımız planladığımız gibi devam ediyor. Birçok kalemde yüzde yüzü geçtik. 2021 yılı yatırım ve atılım yılı olacak dedik gerçekten belediye hizmetleri açısından böyle bir yıl geçirdik. İnşallah önümüzdeki ayın 20 sinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Lineer Çinko İzabe Tesisi ile Zorava köprüsünün de bulunduğu çok sayıda tesisin açılışını gerçekleştirmek üzere Siirt ilimize teşrif edecekler. Yine 50 ye yakın tamamlanan eğitim, sağlık, altyapı, üst yapı yatırımlarının açılışını sayın cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağız.” dedi.

Kentte gerçekleştirilen diğer diğer yatırımlarla ilgili bilgiler veren Vali Hacıbektaşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Siirt merkezde çok önemli 2 yatırım var. Kızlar tepesi sosyal tesisleri tamamlanarak, kentin sosyal, kültür ve sportif yaşamına renk kattı. Tesis halkımızın hizmetine açıldı. Yine yıllardır üzerinde konuşulan tartışılan arzulanan ve biran önce yapılması beklenen Hz. Fakirullah Caddesi de tamamlanma aşamasına geldi. Bu çok önemli bir yatırım. Şunun için önemli gerçekten Siirt’e yakışır bir hale getirmek istedik. Alt yapısında sıkıntılar vardı, üst yapı ise eskimişti. Cadde üzerinde bulunan yapıların kaldırılmasıyla birlikte yayalaştırılmış bir cadde haline geldi. Türkiye’deki en güzel örnekleri gibi yayalaştırılmış ticaretin, sosyal ve kültürel hayatın merkezi olabilecek bir cadde haline gelecektir. İtfaiye binamız bitti, 1-2 ay içerisinde Mezbahanemiz de açılmış olacak.“

Kentteki su sorununa da değinen Vali Hacıbektaşoğlu ilave kaynak temini konusunda çalışmaların devam ettiğini ve şehre verilen su kapasitesinin bir kat daha arttırılacağını belirtti,

İlave kaynak temini ve su arıtma kapasitesinin artırılması amacıyla çalışmaları devam ettiğini kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, 50 bin ton mevcut kapasite 2 katına çıkacak. İlave kaynak temini yapılacak ve şuanda proje çalışması devam ediyor. 2022 yılı yatırım programında da yer alıyor. Siirt’in en önemli meselelerinden biri pis su atık arıtma kapasitesinin arttırılması bütün Siirt’in pis su atık sisteminin elden geçirilmesi konusunda da İller bankasıyla çalışmalarımız yürüyor. Bu sene kesinleşecek. İnşallah önümüzdeki sene esas proje ve ihale çalışmaları yapım çalışmalarının başlamasını bekliyoruz.” dedi.

Belediyenin her kuruşunu değerlendirdiklerini belirten Vali Hacıbektaşoğlu“ Siirt’te gelen, belediyenin her kuruşu, Siirt’te harcanacak, Siirtliye harcanacak. Bütün bu çalışmalar da biz şuna bakıyoruz. Siirt bir turizm ve ticaret kenti olacak, eğitim kültür kenti olacak ve önümüzdeki 5 sene içerisinde buraya 1 milyon kişinin gelmesini hedefliyoruz. Dolayısıyla biz bütün çalışmalarımızı bu vizyonla planlıyoruz ve bu vizyonla yapıyoruz. Yani bir turizm kentinin alt ve üst ile ticaret yapısını o hareketi kaldıracak hale getirmek zorundayız .”

Açıklamalarının ardından Hz. Fakirullah (Güres) Caddesine geçen Vali Hacıbektaşoğlu yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Vali ve Belediye Başkan vekili Hacıbektaoğlunun incelemelerine Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Bülbül ile Kadri Yıldız ve diğer birim müdürleri eşlik etti.