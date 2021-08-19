Vali Funda Kocabıyık'tan vatandaşlara aşı çağrısı: Ertelemeyin

Sağlık Bakanlığınca açıklanan 7-13 Ağustos haftası verilerine göre Uşak'ta 100 bin nüfus başına 99,88 vaka tespit edildi.

Önceki haftaya göre vaka sayılarını yüzde 20,62 artıran kentte Vali Funda Kocabıyık, açıklama yaparak tedbirlere uyma ve aşı olma çağrısında bulundu.

Vali Kocabıyık, açıklamasında, "Sağlık Bakanımız tarafından açıklanan verilere baktığımızda ilimizde yaşanan vaka sayısı artışının devam ettiğini görüyoruz. Salgınla mücadelede başarılı olmak için tedbirlerimizi daha sıkı bir şekilde almalıyız. Lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmemeye gayret gösterelim. Virüse karşı en güçlü savunmamızın aşı olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Lütfen aşı randevularımızı ertelemeyelim." ifadelerine yer verdi.