Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara kritik uyarı: Kuvvetli geliyor
Sosyal medya hesabından vatandaşları uyaran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "19.00'dan sonra lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 19.00'dan sonra ve yarın kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.
Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son paylaştığı verilere göre İstanbul'da bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. 19.00'dan sonra lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın."