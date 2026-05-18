Uzmanından uyarı: Kurban eti nasıl muhafaza edilmeli?

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Bu yıl da bahar aylarına denk gelen bayramda kurban kesimi nasıl olmalı, et nasıl saklanmalı? İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Ali Güla tek tek anlattı.

Güla, kurbanların kesiminin de genellikle mezbahalarda çalışan kasaplar tarafından yapıldığını aktararak, vatandaşların işi bilen kasapları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

KURBAN EHLİNE KESTİRİLMELİ

Kurban kesiminde işi bilenlerin etleri daha doğru şekilde parçaladığına dikkati çeken Güla, "Bunlara kestirilirse hem etleri ziyan olmaz hem derisi parçalanmaz. Bunlar milli servettir. Kızılay gibi kurumlara veriliyor ve onlar da bunları değerlendiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Güla, büyükbaş kurbanlıkta etlerin hisseleme işlemi yapıldıktan sonra dinlendirilmek üzere kasaba getirilmesini ve dağıtılacak olan etin işlenmesinin işi bilen kasaplar tarafından yapılmasının önemine vurgu yaptı.

İstanbul'da birçok kasabın kesilen kurban etlerini bu şekilde işleyebildiğini dile getiren Güla, şunları kaydetti: "Kurbanı kestirdikten sonra kendi kasaplarıyla anlaşarak 'Şu kadar bir kurban hissem var, etim var. Getireyim sizin dolaplarınıza asayım. Bayramın ikinci günü, üçüncü günü bunu bana güzelce işle yani kıymasını, kuşbaşını ne çıkıyorsa bu şekil yapar mısın?' derse kasaplar da bunu yapıyorlar. İstanbul genelindeki kasaplarda bu işlem görülüyor. Kasaplar o etin kıymasını ayırır, pişirilecek tarafını ayrı ayırır. Eşit şartta, 2'şer kilo, 3'er kilo verecekleri şekilde yapabilirler. Daha eşit ve hakkaniyetli dağıtım için etlerin kasaplara getirilmesini tavsiye ediyoruz. Kurban sahibi de götürüp verecekleri eti temiz şekilde vermiş olur. Bu şekilde daha hakkaniyetli olacaktır. Herkese eşit hakta dağıtılmış olur. Kasaba geldiğinde bu etin antrikotu, bonfilesi, biftek kısımları eşit şekilde bölünüyor, bu şekilde dağıtım daha doğrudur."

Ali Güla, küçükbaş hayvanların kasaplara getirilirken ufak parçalara ayrılmadan getirilmesi uyarısında bulunarak, pirzola, külbastı ve diğer kısımların daha hakkaniyetli paylaşılması için kurbanın ikiye bölünüp kasaplara bırakılmasının daha doğru olacağını söyledi.

Oda olarak belirlenen işleme ücretlerine de değinen Güla, "Büyükbaş hayvan etinin işleme ücreti 30 ile 50 lira (kilogram başına) arasında değişiyor. Kıymasını, bifteğini ve haşlamasını ayrı yapıyoruz. Küçükbaşta ise 1000 ile 2 bin lira arasında bir işleme ücreti olacak. Bizim tavsiye ettiğimiz rakamlar bunlar. Daha üstüne çıkılmasa iyi olur." diye konuştu.

Güla, mahalle kasaplarının da kurban döneminde soğuk hava depolarının bir kısmını boş bıraktığını dile getirerek, etlerin kasaba verildiği takdirde bozulma ihtimalinin olmadığını ve daha sağlıklı olacağını ifade etti.

KURBAN ETİ NASIL MUHAFAZA EDİLMELİ?

Kesilen kurban etlerinin bozulmaması için yapılması gerekenlere değinen Güla, şu uyarılarda bulundu: "Etin sıcak buharı olur. Etleri poşete sıcak şekilde koymayın, 2-3 saat dinlenip buharını atması gerekiyor. Eve götürüp de evde serip dinlendirmeyip de o buhar atılmazsa sıkıntı oluyor. Direkt poşetle dolaba da koymayın, altı ve üstü donuyor ortadan yeşermiş oluyor. Havalar da ısınmaya başladı. Etlerimiz çok çabuk yeşillenip bozulur. Mümkün olduğu kadar etleri dinlendirin.

ET NASIL, NE ZAMAN BOZULUR?

"Poşete girdiği an et yanar. Yenirse de zararlı. Bir milli servettir. Sıcakken poşetlere veya kovalara etleri doldurmayın. Vatandaşlarımız evin balkonuna veya evin içinde serin yere sersin. Kasaplarına götürsünler, çünkü ev dolabı ile kasap dolabı çok farklı. Bizim dolabımız eksi 3'te, eksi 5'te çalışıyor."