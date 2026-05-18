Osimhen de Ak Parti’li çıktı: Sizinle tanışmak için kupayı kazanmak zorundaydık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ın heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Erdoğan, Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı ekibi tebrik etti.

OSIMHEN'İN SÖZLERİ DAMGA VURDU

Görüşmede, futbolcular söz alarak kısa bir konuşma da yaptı. Victor Osimhen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabul için teşekkür etti ve şöyle devam etti; "Çok teşekkür ederim Sayın Başkan, bizi kabul ettiğiniz için. Sizin önünüzde olmak her zaman büyük bir zevk. Sizinle şahsen tanışmak için kupayı kazanmak zorundaydık."

Osimhen’in sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kabuldeki isimleri tebessüm ettirirken sosyal medyada gündem olan paylaşımın altına gelen yorumlardaki “Osimhen 40 yıllık Ak Parti’li çıktı” ifadeleri güldürdü.