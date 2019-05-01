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Valerie Garnier: “Evimizde seriyi 3-2 bitirmemiz gerekiyor"

Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier, seriyi evlerinde bitirmeleri gerektiğini söyledi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 20:28
Valerie Garnier: “Evimizde seriyi 3-2 bitirmemiz gerekiyor"

Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier, seriyi evlerinde bitirmeleri gerektiğini söyledi.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı 57-49 mağlup etti ve seriyi 2-2’ye getirdi. Müsabakanın ardından yapılan basın toplantısında Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier ile oyunculardan Cecilia Zandalasini açıklamalarda bulundu. Zor bir atmosferde galip geldiklerini belirten Valerie Garnier, “Seri zor geçiyor. Bu taraftarın karşısında kazanmanın zor olduğunu biliyorduk. Evimizde seriyi 3-2 bitirmemiz gerekiyor. Son maçta konsantrasyonumuz yüksek olmalı. Çünkü onların da bizim sahamızda kazandığını unutmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.


Cecilia Zandalasini ise galip geldikleri için çok mutlu olduğunu vurguladı.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 20:28
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