İmalata ve İhracata desteğimiz sürecek

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini vurguladı.

Pozitif ayrışan ülkelerdeniz

Üstansalih, şöyle dedi: “Küresel ekonomi Covid-19 salgını sonrasında patlak veren Rusya-Ukrayna savaşının devam eden etkileri neticesinde 2022 boyunca durgunluk yaşadı. Sıkılaşan finansal koşullar, küresel sermaye piyasalarında karşı karşıya kalınan oynaklıklar, enerji ve diğer emtia fiyatlarında görülen dalgalanmalar global açıdan ekonomiler üzerinde yıl boyunca baskı oluşturdu. Türkiye ise özellikle uluslararası düzeyde yürüttüğü diplomatik uzlaşı çabaları, bölgesel ticaret iş birlikleri, istikrar kazanan makroekonomik politikaları ve dinamik üretim yapısıyla söz konusu olumsuzlukları asgari düzeyde tutmaya çalıştı. 2022 yılında küresel tehditleri fırsata çevirme hedefiyle devreye aldığı Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde ekonomik büyümesini sürdürerek pozitif ayrışan ülkelerden oldu. “

Üretim yüzyılı

Dünyanın dev fonlarınca Türkiye ekonomisinin 2023’te büyüyeceğinin öngörüldüğünü de aktaran Üstünsalih, şunları ifade etti: “Öte yandan Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program’la (OVP) istihdamı arttıran, yüksek katma değerli üretimi öncelikli kılan ve ihracat temelli sürdürülebilir büyüme stratejisinin kararlı bir biçimde uygulanacağı vurgulandı. Ayrıca ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunda yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelli milli ekonomik oluşumla kalkınma atılımlarının sürdürüleceğinin altı güçlü şekilde çizildi. Sanayiden tarıma her alanda ülkemizin rekabet gücünün arttırılacağına ‘Türkiye Yüzyılı’nın üretim asrı olduğuna işaret edildi.

Biz de bu noktada bankacılık sektörüne büyük görevler düştüğünün farkındayız. Özellikle yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı ekonomi modelinde finans sektörü de reel sektör ile tasarruf sahipleri arasında köprü vazifesi görmeye devam edecek. Türkiye, hem stratejik konumu hem de esnek üretim yapısıyla küresel ekonominin önemli imalatçısı olma yönünde ilerleyecek ve Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ön plana çıkacak. Pandemi süreci ve sonrasında ekonomik aktivitenin canlanması adına üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getiren sektörümüzün bu gelişmeler ışığında önümüzdeki dönemde de gereken aksiyonları alacağından hiç kuşkumuz yok.

Son yıllarda bankacılık sektörünün geleceğine dair araştırmalar, sektörümüzün büyük bir dönüşümün eşiğinde olduğunu gösteriyor. Bu dönüşüme uyum sağlamanın yolunun da dijitalleşme ve müşteri odaklı çözümlerden geçtiğini ortaya koyuyor. Bahsettiğimiz bu dönüşüm geleceğin bankacılığının kurallarının yeniden yazılması anlamına geliyor.

Biz de bugün bankaların finansal sistemin omurgası olmaya devam ederken yapay zekâ uygulamaları, blokzincir, robot uygulamalar sayesinde teknoloji şirketlerine evrileceklerinden eminiz. “

Dijitalleşmeyi odağa alıyor

“Dijitalleşmeyi odağımıza yerleştirerek müşterilerimiz için yenilikçi ürünler ve hizmetler tasarlıyoruz. Kamu bankası olma sorumluluğumuzla 2023 yılında da bu alanda öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz” diyen Üstünsalih, şu açıklamaları yaptı: “VakıfBank olarak bu süreçte toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına yanıt veren ürünlerimiz ve hizmetlerimiz vasıtasıyla sermaye piyasası araçlarını çeşitlendirmeyi, uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uyum göstermeyi ve sürdürülebilir kaynaklar temin etmeyi önemsiyoruz. Aktif büyüklükte Türkiye’nin en büyük iki bankasından biriyiz. Nitekim 2022 yılının üçüncü çeyreğinde aktif büyüklüğümüzü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 oranında artırarak 1.4 trilyon TL’ye yükselttik. Nakdi ve gayri nakdi kredilerle milli ekonomiye 1 trilyon 42 milyar TL katkıda bulunduk. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında da her zaman olduğu gibi köklü bankacılık geleneğimiz ve güçlü sermaye yapımız sayesinde imalata, ihracata ve istihdama kesintisiz bir şekilde destek vermeyi sürdüreceğiz.

2022 yılında TL cinsinden tasarrufların özendirilmesi ve TL yatırımcıların korunmasına yönelik olarak Kur Korumalı Mevduat, YUVAM Hesabı’nı hızla hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de birikimlerinin değerini korumak isteyen tüm müşterilerimiz için tasarruf alternatifleri sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca ödemeler alanında hayata geçirdiğimiz Vinov, Vinov İş Yeri gibi yeni hizmetlerimizle de müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümlerle destek olmayı sürdüreceğiz.

Özetle dijitalleşmede öncü konumumuz ve geliştirdiğimiz pek çok inovatif ürünümüz ve hizmetimizle her alanda ‘bir sonraki bankacılığa’ hazırız. Dünya finans sistemine güçlü entegrasyonumuz ve sürdürülebilirlik alanındaki öncü rolümüzle yurt dışından kredi elde ederek müşterilerimizin dış ticaret işlemleri için finansman desteğimizi arttırırken büyük Türkiye idealine doğru hem sağlam hem de güçlü adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.”