Dijital olgunluğumuzu daha da arttıracağız

Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, 2022 verilerini ve 2023 beklentilerini aktardı.

Hissedilir büyüme

Bu yıl başarılı grafik sergilediklerinin altını çizen Çelik, “Yüzde 70’le hem konvansiyonel hem de katılım finans sektörünün üzerinde büyüdük. Gerçek ve tüzel müşterilerimize kasım ayı itibariyle 100 milyar lirası nakdi olmak üzere toplamda 140 milyar liranın üzerinde destek sağladık” dedi.

“Katma değerli ve istikrarlı ekonomik büyümenin temelini oluşturan, hem imalat hem istihdam hem ihracat hem de inovasyon alanında reel sektörde ilk akla gelen kurum olma yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadesini kullanan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok önemli adımlar attık. Üreticileri ve tüccarları bünyelerinde barındıran odalarla, derneklerle protokoller yaptık. Protokoller kapsamında 500 milyon TL kâr payı için anlaşıp kullandırımlara başladık. 2022’de yapılan anlaşmalarla reel sektöre 4 milyar TL katkıda bulunduk.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak yenilenebilir enerji yatırımlarında işbirliklerimizi arttırıyoruz. Bu doğrultuda özel ve kamu sektöründe yenilenebilir enerji ile akıllı şehir projelerine 3 milyar TL finansman sunduk. 125 MW yeşil tesis kurulumuna destek verdik. Yıllık 450 milyon kWh/saat elektrik üretimi sağlanmasına ve 540 bin ağaca denk gelen karbon emisyonunun engellenmesine katkı ürettik.

Üretim endeksini doğrudan etkileyen finansal kiralamada 1.3 milyar TL destek sağlayarak bu alanda büyüklüğü 2.5 milyar TL’ye taşıdık. “

Ödüller art arda

İnsan kaynakları ve eğitim politikalarını ‘katılım finans sektörünün en çok çalışılmak istenen kurumu olma’ vizyonuyla şekillendirdiklerini vurgulayan Çelik, “Bu kapsamda Brandon Hall Group HCM Excellence Avards ve Steive Awards For Great Employers’ta ödüllere lâyık görüldük. ‘Geleceğe Katılım’la, ‘Koçluk ve Mentorluk Programı’yla ödüller kazandık. Bu ödüller bizi gururlandırıyor” şeklinde konuştu.

2023 için umutlu olan Çelik, “Gelecek yıl bulunmadığımız illerde şube açmayı ve buna bağlı olarak çalışan sayımızı arttırmayı sürdüreceğiz. Sektöre yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak için çalışmalarımız devam ediyor. Müşterilerimizi ve sektörümüzü yeniliklerle tanıştıracağız. İş birliklerimiz ve çözüm ortaklıklarımızla başta KOBİ’ler olmak üzere reel sektöre desteğimizi arttırarak devam ettireceğiz. Ayrıca katılım finans sektöründe yüzde 15 olan pazar payımızı daha da ileri taşımaya çalışacağız” diye konuştu.

Faaliyetler hızlandı

Dijitalleşme çalışmalarına hız verdiklerini anlatan Çelik, şunları söyledi: “Önümüzdeki sene regülasyonların el verdiği ölçüde dijital olgunluğumuzu maksimum seviyeye çıkaracağız. Amacımız sadece müşterilerimizin şubeye gitmeden online kanallarımızdan işlem yapmaları değil, dijitalleşmeyle birlikte sosyal bankacılık gibi bir iş modeli oluşturmak. Akabinde bunları sentezleyerek müşterilerimizin günlük hayatlarının bir parçası olmak istiyoruz.

Diğer yandan müşterilerimizin talepleri doğrultusunda kurumsal web sitemizi, mobil şubemizi, internet şubemizi yenileyip modern ve kullanıcı dostu hale getirdik. Bu kapsamda 2022 yılının üçüncü çeyreği itibariyle müşterilerimizin yüzde 71’i dijital bankacılık kullanıcısı olarak portföyümüzde yer aldı. Döviz işlemlerinin yüzde 87’si, kıymetli maden işlemlerinin yüzde 96’sı, para transferlerinin yüzde 94’ü dijital kanallarımız üzerinden gerçekleştirildi.

Ayrıca dijital kanallarımız vasıtasıyla müşterilerimize sunduğumuz havale, EFT, FAST hizmetlerinde herhangi bir hesap işletim ücreti talep etmiyoruz. Özellikle EFT işlemlerinin saat 17.20’ye kadar yapılabildiğini dile getirmeliyiz. Burada müşterilerimiz sadece Vakıf Katılım ATM’lerinde ücretsiz işlem gerçekleştiriyorlar. Ayrıca 20 bini aşkın kamu bankası ve PTT ATM’lerinde de pek çok işlemi herhangi bir ücret ödemeden yapıyorlar.

240 milyonluk yatırım

KOBİ’lerin tahsilat sorunlarını ortadan kaldıran, vadeli alacaklara nakit özelliği kazandıran yeni nesil dijital ödeme yönetimi GFT (Garantili Fon Transferi) ürünümüzle de ticarette oyunun kurallarını değiştirdik. Birinci yılında bin 150 müşterinin kullandığı GFT’yle 1 milyar TL’nin üzerinde işlem hacmine ulaştık. Teknolojiyi sistemlerimize entegre ederek hem kendi işimizi daha verimli ve sürdürülebilir kılıyoruz hem de müşterilerimizin işini kolaylaştırıyoruz. Bu amaçla kuruluşumuzdan bugüne kadar teknolojiye yaklaşık 240 milyon TL yatırdık.”