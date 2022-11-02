Vadeli çekin dijitalleşmesi artık bir zorunluluk

Yeni Akit Ankara

Tüm sektörler için vazgeçilmez bir dönüşüm olan dijitalleşme, kurumsal şirketlerden KOBİ’lere kadar tüm ticaret kanallarında etkili olmaya devam ediyor. Verimliliğe ulaşmak, güvenilir ve akıllı ödeme sistemleri ile ticaretini kolaylaştırmak isteyen alıcı ve satıcı arasındaki tüm süreçlerde, dijitalleşme artık bir tercih değil zorunluluk haline geldi. Geleneksel tahsilat sistemlerinin rafa kalktığı günümüz ticaret dünyasında, geleneksel çekler de yerini dijital çeklere bırakacak. Bu değişimle kullanıcılar kolay, güvenilir ve kontrol edilebilir bir sisteme kavuşabilecek.

Kullanımı giderek artan vadeli çek sisteminde dijitalleşme artık bir zorunluluk

Sunduğu tahsilat yöntemleri ve ödeme çözümleriyle şirketlerin güçlü bir nakit akışı ve likiditeye sahip olmasını sağlayan Octet Türkiye’nin Genel Müdürü Derya Ekemen Fidan, “Alıcı ve satıcı arasındaki ticaretin temellerinden biri olan vadeli çek, satıcı için bir garanti niteliğinde. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin verilerine göre, bankalara 2021 yılında ibraz edilen 477 bin keşideciye ait 15,2 milyon adet çekin toplam tutarı 1.379 milyar TL olarak açıklandı. Bu rakamlar bir önceki yıla göre çek adedinde yüzde 9, keşideci sayısında yüzde 5, çek tutarında ise yüzde 4 artış olduğunu gösteriyor. Bu veriler vadeli çek sisteminin hala yoğun olarak kullanıldığını gösterse bile 2021 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 11 oranında büyüdüğü ve TÜİK’in açıkladığı 2021yılı TÜFE ortalaması %19,60 olduğu için çek tutarındaki yüzde 4’lük artış ekonominin büyüme yüzdesinin ve enflasyonun gerisindedir. Çek tutarındaki büyümenin ekonomideki büyümenin ve enflasyonun altında kalmasının temel nedenlerinden biri tüm ödeme sistemlerinin dijitalleştiği yeni dönemde vadeli çekin hala fiziken düzenlenmesidir. Tüm bunlar ve teknolojide yaşanan hız ile pandemi koşulları vadeli çekin de dijitalleşme yolculuğunda yer alma zorunluluğunu ortaya koyuyor” dedi.

Dijital çek, süreçleri kolaylaştırırken çek tutarının vadesinden önce bölünmesine de imkan veriyor

Vadeli çekin fiziki olarak düzenlenmesi, gönderilmesi, satıcının elindeki çeki kendi tedarikçi ödemesi için cirolaması, vade takibi, bankaya ibrazı hem alıcı hem de satıcı için zor ve zaman alan süreçler diyen Ekemen Fidan, “Daha da önemlisi fiziki çek tutarı bölünemiyor ancak sistem dijitalleştiğinde çeki alan taraf, çekin bir kısmını ödeme yapacağı bir şirkete dijital ortamda düzenleyip gönderebilirken bir kısmını ise başka bir şirkete yine dijital ortamda cirolayabilecek ya da kendinde tutma imkanına sahip olabilecek” şeklinde konuştu. Ekemen Fidan, “Sistem dijitalleştiğinde alıcı cep telefonundan dahi dijital çekini düzenleyip tedarikçisine ödeme yapabilecek. Bunun yanı sıra dijital ortamda düzenlenen çekin ödeme tarihi otomatik olarak kayıt altına alınacağından özel bir takip gerekmeyecek. Dijital çekle tahsilat ve ödeme her zamankinden çok daha kolay olacak” şeklinde konuştu. Aynı zamanda çekin dijitalleşmesinin finansman sürecini de hızlandıracağı ve verimli hale getireceğini belirten Ekemen Fidan satıcıların dijital ortamda birkaç tık ile finansmana kavuşmanın kolaylığını yaşayacağını sözlerine ekledi.

“Kayıt dışı ticaret de kontrol ve kayıt altına alınabilecek”

Octet Türkiye’nin Genel Müdürü Derya Ekemen Fidan; “Dijital çekin yasal olarak hayata geçirilmesi, ödeme sistemleri için de büyük bir adım olacak. Türkiye’de şu anda farklı bankalarda dijital çek uygulamasına benzer çalışmalar yapılsa da kurulan yapı ihtiyaçların karşılanması için yeterli değil. Uygulanan bu sistemle dijital çekin kullanımı için alıcı ve satıcının aynı bankanın müşterisi olması gerekiyor. Bu da dijital çek avantajlarının tüm şirketlere eşit bir şekilde hizmet etmesini engelliyor. Dijital çek uygulamasının yasallaşmasıyla çek uygulamasında yaşanan tüm zorluklar da tamamen ortadan kalkacak. Aynı zamanda kayıt dışı ticaret de kontrol ve kayıt altına alınabilecek. Octet olarak biz de müşterilerimize yüzde yüz dijital bir altyapı ile hizmet verdiğimiz Portalımız üzerinden dijital çekin sağladığı tüm faydaları sunmak için heyecanla bekliyoruz.” diye belirtti.