  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Üzücü haber geldi! Şehit oldular
Dünya

Üzücü haber geldi! Şehit oldular

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Üzücü haber geldi! Şehit oldular

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 4 kişinin cenazesinin getirildiği ve 7 Ekim 2023'ten bu yana şehit olanların sayısının 68 bin 531'e yükseldiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından enkaz altındaki bedenleri arama çalışmaları sürüyor. Bölgede yoğun çalışmalar yapan Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, Gaza Şeridi'ndeki hastanelere, son 24 saat içinde 4 kişinin cansız bedeninin ve 7 yaralının getirildiği, cenazelerden 2'sinin enkaz altından çıkarıldığı, 1'inin ise tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısının 94, enkaz altından çıkarılanların sayısının 474, yaralı sayısının da 344 olduğu bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 68 bin 531'e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 170 bin 402'ye ulaştığı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, "İsrail tarafından teslim edilen 195 cenazeden 75'inin kimliği şu ana kadar tespit edildi" denildi.

Şair yazar Halil El şiirleriyle Kudüs’ün sesi oldu: "Mukaddes Kudüs Yaralı Gazze" raflardaki yerini aldı
Şair yazar Halil El şiirleriyle Kudüs’ün sesi oldu: “Mukaddes Kudüs Yaralı Gazze” raflardaki yerini aldı

Kültür - Sanat

Şair yazar Halil El şiirleriyle Kudüs’ün sesi oldu: “Mukaddes Kudüs Yaralı Gazze” raflardaki yerini aldı

ABD'li doktordan yürek yakan ifşa: 'İsrail, Gazzeli çocukları diri diri gömdü'
ABD'li doktordan yürek yakan ifşa: 'İsrail, Gazzeli çocukları diri diri gömdü'

Dünya

ABD'li doktordan yürek yakan ifşa: 'İsrail, Gazzeli çocukları diri diri gömdü'

Türkiye Gazze’de İDDEF Sahada; Savaş sonrası kalkınma seferberliği başladı
Türkiye Gazze’de İDDEF Sahada; Savaş sonrası kalkınma seferberliği başladı

Aktüel

Türkiye Gazze’de İDDEF Sahada; Savaş sonrası kalkınma seferberliği başladı

Gazze'ye dönenleri bekleyen ölümcül tehdit: Toprakta gömülü 66 bin ton patlamamış bomba!
Gazze'ye dönenleri bekleyen ölümcül tehdit: Toprakta gömülü 66 bin ton patlamamış bomba!

Dünya

Gazze'ye dönenleri bekleyen ölümcül tehdit: Toprakta gömülü 66 bin ton patlamamış bomba!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Gürsel Tekin: CHP’de beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu’dur! 40 güne kadar yeni şeyler olacak!
Gündem

Gürsel Tekin: CHP’de beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu’dur! 40 güne kadar yeni şeyler olacak!

Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan kayyım Gürsel Tekin Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında önemli açıkla..
Muhalif Bahar Feyzan’dan CHP’lileri çıldırtacak çıkış! "Erdoğan yapmış yalan mı söyleyeyim"
Gündem

Muhalif Bahar Feyzan’dan CHP’lileri çıldırtacak çıkış! “Erdoğan yapmış yalan mı söyleyeyim”

Muhalif gazeteci Bahar Feyzan’dan deprem bölgesindeki imar ve ihya çalışmalarına ilişkin CHP’lileri çıldırtacak açıklamalar geldi. ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23