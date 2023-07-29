Uzmanlar uyardı, korkunç açıklama: Devam ederse bu kez nüfusun 3'te 1'ini öldürebilir iddiası! Yol açıyor

Neredeyse her ülkede görülen yüksek sıcaklıklar uzmanlar tarafından farklı farklı bakış açılarıyla ele alınmaya başlamıştı. Bugün dünya için korkunç bir açıklama yapıldı.

DONAN HASTALIKLAR ORTAYA ÇIKACAK

Bilim insanları, “zaman yolculuğu yapan” patojenlerin (hastalığa neden olan her türlü organizma ve madde), küresel ısınma nedeniyle donmuş topraklar erirken dünyaya sızabileceğinden ve bir sonraki pandemiyi etikleyip çevreyi yok edebileceğinden endişe ediyor.

BASKIN TÜRLER HALİNE GELEBİLİRLER

Binlerce yıl boyunca donmuş toprakta kapalı kalan antik virüsler hayatta kalabilir ve evrim geçirerek serbest yaşayan baskın türler haline gelebilir. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'ndeki araştırmacılar bilgisayar simülasyonları kullanılarak virüs benzeri patojenlerin yaklaşık yüzde üçünün buzdan serbest bırakıldıktan sonra dünyada baskın hale gelebileceğini buldu.

DÜNYANIN 3'TE BİRİNİ ÖLDÜREBİLİR

Yeni bulgular, şimdiye kadar bilim kurgu hikayeleriyle sınırlı kalan zaman yolculuğu yapan patojenlerin yarattığı risklerin, ekolojik değişimin güçlü itici güçleri ve insan sağlığına yönelik tehditler olabileceğini gösteriyor. Yapılan açıklama bu virüsün canlıların yaklaşık 3'te birini öldürebileceğini hesapladı.

Diğer taraftan, 2022 yılında bilim insanları Sibirya'nın donmuş topraklarında bulunan 48 bin 500 yıllık bir virüsü yeniden canlandırdıklarını duyurdu. Bu virüs, donmuş toprakta binlerce yıl sonra yeniden diriltilen yedi virüs türünden biri oldu. Canlandırılan virüslerin en genci 27 bin yıl, en yaşlısı Pandoravirus yedoma ise 48 bin 500 yıl donmuş halde kalmıştı.

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HASTALIKLAR BUZULLARA HAPSOLMUŞTU

Bu virüsler insanlar için bir risk olarak görülmese de, bilim insanları eriyen buzun açığa çıkardığı diğer virüslerin ”'felaket” olabileceği ve yeni salgınlara yol açabileceği konusunda uyardı.Örneğin, Alaska permafrostu bir zamanlar 1981'de yayılan grip virüsünü hapsetmişti ve bu da başka bir salgını başlatmıştı.

PLOS Computational Biology'de yayınlanan çalışmada, "Modern konakçılar da birlikte evrimsel geçmişleri sırasında eski patojenlerden kaçmış ve muhtemelen evrimleşmiş dirençlerini korumuş olabilirler, böylece istilacıları duyarlı konakçılar bulmaya zorlarlar." deniyor.

Bununla birlikte ekip, modern konakçıların dirençlerini kaybetmiş olabilecekleri varsayımında da bulundu.Ekip, "Bu durumda istilacılar, devam eden konak-patojen silahlanma yarışında aktif olarak yer alan modern patojenlere karşı bir avantaja sahip olabilirler." diye paylaştı.