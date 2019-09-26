Uzmandan çarpıcı tespit! 'Deprem faydalı oldu'

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu, İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik deprem sonrası çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sucuoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Bu deprem daha önceki depremden bağımsız bir deprem. Başka bir noktanın kırılmış olması lazım. Bu bağımsız ve yeni bir deprem. 5.8 ciddi bir deprem. 4.6 yapılara zarar vermez ama. 5.8 orta şiddetteki deprem sınıfına giriyor. Beklenen büyük İstanbul depremi ne zaman olur bilinmez ama bu deprem o büyük deprem açısından faydalı bile oldu denilebilir. Binalar test edilmiş olur. Çatlaklar vs varsa daha büyük deprem için dayanıma sahip değildir. Herkesin kendi binasını bu noktada değerlendirmesi lazım. Belediyelerin o binalarla ilgili önlem alması lazım.

6 ile 7 arasında 30 kat fark vardır. Ancak bunun etkileri nasıl olur bilinemez. 6 şiddetindeki bir deprem 7'den çok daha geniş bir alanı etkileyebilir.

Büyük deprem dediğimiz zaman 7'nin üzerini anlıyoruz. Bu tür bir deprem kilometrelerce bir kırığı ifade eder. 5.8'lik deprem bir boşalma sağlamıştır demek çok mümkün değil. Rahatlama sağlamaz."