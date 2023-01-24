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Aktüel Uzman isimden EYT’lilere önemli uyarı: Sakın bırakmayın
Aktüel

Uzman isimden EYT’lilere önemli uyarı: Sakın bırakmayın

Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu, erken emekli olan vatandaşlara çalışma hayatlarına devam etmeleri önerisinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 16:21:00 -
Uzman isimden EYT’lilere önemli uyarı: Sakın bırakmayın

Erken emekli olan insanların çalışma hayatlarına devam etmeleri önerisinde bulunan Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu, erken emekli olanların çalışma hayatlarına devam etmesi gerektiğini vurguladı. Erken emekli olmanın insanda oluşturduğu tükenmişlik hissinden bahseden Civelekoğlu, çalışma hayatlarına devam etmeleri yönünde önerilerde bulundu.

Çalışma hayatından erken emekli olanların hayatlarından da erken emekli olduğunu vurgulayan Civelekoğlu, "Sabah kalktığında bir amacı olarak uyanan insanlar iş stresi yaşasalar dahi çalışmayan insanlara göre daha uzun yaşıyorlar. Bu yüzden hayatta hedefleri kaybetmemek son derece önemlidir” açıklamasında bulundu.

Erken emekli olan insanlara da öneri de bulunan Civelekoğlu, “Erken emekli olsanız dahi, çalışabilecek gücünüz varsa çalışmaya devam etmenizi öneriyorum" dedi.

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