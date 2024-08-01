  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kastamonu’da vahşet! Polisi şehit etti annesini rehin aldı

Ne Ruslar ne Araplar! İspanya'yı bırakıp Türkiye'ye gelme kararı aldılar, milyonlarca insan yola çıktı

Haniye suikastının ardından Papa’dan flaş sözler!

Sanki kana susamışlar! Bu manşeti atan siyonist medyası değil

Devlet şimdi gereğini yapmalı! Emeklilere oynayan Özgür istemeden kendilerini ihbar etti

Haniye ile birlikte şehit olan kahramanın, kim olduğu ortaya çıktı!

Şehit Haniye'nin babasına ilişkin sözleri gündem oldu! 'Çocukluğumda bunları görerek büyüdüm'

Bayraktar TB2 SİHA'ların karşısına çıkaracakları İHA'lar ifşa oldu

Haniye eylemlerini gördükçe kuduruyorlar! Can Ataklı Yahudilerin derdine düştü

Yargıda Ersan Şen çetesi! 'Ersan Şen istedi diye kusursuz çıktılar!'
Aktüel Uzman isim açıkladı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
Aktüel

Uzman isim açıkladı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Yeniakit Publisher
2024-08-01 20:50:00 -
Uzman isim açıkladı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Prof. Dr. Doğan Perinçek, Erdek ve Bandırma'nın risk altında olduğunu belirtti.

Son 24 saatte Yalova ve Armutlu kuzeyinde meydana gelen depremler dikkatleri çekti. Konu hakkında açıklama yapan uzmanlar, bu depremlerin bölgedeki fay hatları üzerindeki etkilerine vurgu yaptı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden emekli Prof. Dr. Doğan Perinçek, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Profesör Perinçek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Söz konusu bölgede haritalanmış olan faylar, kanımca İmralı Adası üzerinden Erdek yönünde uzanıyor. Bu fayı İmralı Fayı olarak adlandırdık. İmralı Adası'nın kuzeyinde fayın izi çok net görülüyor. Kuzeyde adanın çekiç gibi gözükmesinin nedeni de İmralı Fayı. Fay, güneybatı yönde Erdek ile Bandırma arasında kalan faya bağlanıyor."

Prof. Dr. Doğan Perinçek, İmralı Fayı'nın önemine değinerek, "İznik Gölü güney kıyılarından Gemlik Körfezi güney kıyılarına uzanan aktif faylar, Bandırma yönünde devam ediyor. Bu fay zonu üzerinde olan depremlerin batı yönünde enerji ve gerilim yüklediğini düşünüyorum. Benzer bir enerji transferinin İmralı Fayı üzerinden de Erdek-Bandırma yönüne doğru olduğunu görüyoruz. Ayrıca, Marmara Adası merkezli üçgen alanı içinde olan depremlerin de güneybatı yönünde enerji transfer ettiğini son 3 yıldır belirlemeye çalışıyoruz. Enerji transfer yönleri eflatun renkli oklarla gösterilmiştir" dedi.

Perinçek, yorumlarının geçerliliği konusunda zamanın en iyi test olacağını belirterek, "Yorumumuz ne kadar geçerli, zaman gösterecek. Ancak sanırım çok fazla beklememiz gerekmeyecek" şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, Erdek ve Bandırma'da yaşayan vatandaşlar için önemli bir uyarı niteliğinde olup, depreme karşı hazırlıklı olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Depremzede vatandaş böyle dolandırıldı! Tam 370 bin TL kaybetti
Depremzede vatandaş böyle dolandırıldı! Tam 370 bin TL kaybetti

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Depremzede vatandaş böyle dolandırıldı! Tam 370 bin TL kaybetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23