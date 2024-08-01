Uzman isim açıkladı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Son 24 saatte Yalova ve Armutlu kuzeyinde meydana gelen depremler dikkatleri çekti. Konu hakkında açıklama yapan uzmanlar, bu depremlerin bölgedeki fay hatları üzerindeki etkilerine vurgu yaptı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden emekli Prof. Dr. Doğan Perinçek, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Profesör Perinçek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Söz konusu bölgede haritalanmış olan faylar, kanımca İmralı Adası üzerinden Erdek yönünde uzanıyor. Bu fayı İmralı Fayı olarak adlandırdık. İmralı Adası'nın kuzeyinde fayın izi çok net görülüyor. Kuzeyde adanın çekiç gibi gözükmesinin nedeni de İmralı Fayı. Fay, güneybatı yönde Erdek ile Bandırma arasında kalan faya bağlanıyor."

Prof. Dr. Doğan Perinçek, İmralı Fayı'nın önemine değinerek, "İznik Gölü güney kıyılarından Gemlik Körfezi güney kıyılarına uzanan aktif faylar, Bandırma yönünde devam ediyor. Bu fay zonu üzerinde olan depremlerin batı yönünde enerji ve gerilim yüklediğini düşünüyorum. Benzer bir enerji transferinin İmralı Fayı üzerinden de Erdek-Bandırma yönüne doğru olduğunu görüyoruz. Ayrıca, Marmara Adası merkezli üçgen alanı içinde olan depremlerin de güneybatı yönünde enerji transfer ettiğini son 3 yıldır belirlemeye çalışıyoruz. Enerji transfer yönleri eflatun renkli oklarla gösterilmiştir" dedi.

Perinçek, yorumlarının geçerliliği konusunda zamanın en iyi test olacağını belirterek, "Yorumumuz ne kadar geçerli, zaman gösterecek. Ancak sanırım çok fazla beklememiz gerekmeyecek" şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, Erdek ve Bandırma'da yaşayan vatandaşlar için önemli bir uyarı niteliğinde olup, depreme karşı hazırlıklı olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.