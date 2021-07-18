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Aktüel Uzman çavuş, nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti! Yaptığı paylaşım ortaya çıktı
Aktüel

Uzman çavuş, nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti! Yaptığı paylaşım ortaya çıktı

Yozgat'ta bir uzman çavuş, nişanlısını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce Yozgat'ta özel bir dershanede coğrafya öğretmenliği yapan Aysel Y'in ocak ayında sosyal medya hesabından "Şiddetten ölen kadınlar için dijital anıt" sayfasının paylaşımını yaparak, "Ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum." yazdığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 18:00:00 -
Uzman çavuş, nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti! Yaptığı paylaşım ortaya çıktı

Yozgat'ta bir uzman çavuş, düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Muş'ta görevli uzman çavuş Hacı Y. (30) izine geldiği Yozgat'ta düğün hazırlığı yaptığı ve resmi nikah kıydığı nişanlısı Aysel Y. (29 ) ile bir alışveriş merkezi önünde buluştu.

Çiftin arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Hacı Y. tabancası ile nişanlısına ateş edip, ardından intihar etti.

Aysel Y, olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Hacı Y. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumu Yozgat Şubesinden alınan Aysel Y'nin cenazesi, Sarıtopraklık Mezarlığı'na defnedildi.

Çiftin 24 Temmuz'da düğün yapacakları ve davetiyelerini dağıttıkları öğrenildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce Yozgat'ta özel bir dershanede coğrafya öğretmenliği yapan Aysel Y'in ocak ayında sosyal medya hesabından "Şiddetten ölen kadınlar için dijital anıt" sayfasının paylaşımını yaparak, "Ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum." yazdığı görüldü.

 

 

 

 

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