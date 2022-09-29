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Aktüel Üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı

Aydın'da üzerlerinde uyuşturucu ve içme aparatı ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 23:55:00 -
Üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı

Aydın-Çine'de üzerlerinde uyuşturucu ve içme aparatı ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevi esnasında park halindeki 48 YP 428 plakalı otomobilden şüphelendi.

Araçta ve içerisindeki E.A, İ.E, İ.G, ve A.A'nın üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ile içme aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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