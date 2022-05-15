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Aktüel Üzerine ağaç kütüğü yuvarlanan kadın hayatını kaybetti
Aktüel

Üzerine ağaç kütüğü yuvarlanan kadın hayatını kaybetti

Ordu'nun Kumru ilçesinde üzerine ağaç kütüğü yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 23:57:00 -
Üzerine ağaç kütüğü yuvarlanan kadın hayatını kaybetti

Ordu'nun Kumru ilçesinde üzerine ağaç kütüğü yuvarlanan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Fizme Mahallesi'nde yakınlarıyla birlikte ormanlık alana ağaç kesmeye giden Hüsne Alçın'ın (66) üzerine, parçalanan kütüklerden birisi yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın kaldırıldığı Kumru Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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