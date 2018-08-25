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‘Uzay Ajansı’na Rusya’dan destek

Arjantin’de bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanı Konstantin Noskov arasında yapılan görüşmede ana gündem maddesi, Türkiye’de kurulacak Uzay Ajansı oldu.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:22
‘Uzay Ajansı’na Rusya’dan destek

Türkiye’yi temsilen G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı’na katılmak için Arjantin’in Salta kentinde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanı Konstantin Noskov ile bir araya geldi. 30 dakika süren görüşmenin ana gündem maddesi, Türkiye’de kurulacak Uzay Ajansı oldu. Karşılıklı yatırımların da masaya yatırıldığı görüşmede, Türkiye’ye yönelik doğrudan yatırımların artırılması, Türk girişimcilerin de Rusya’daki yatırımlarını yoğunlaştırmasına ilişkin çalışmaların hızlandırılması konusunda görüş birliğine varıldı. Görüşmede her iki taraf, bilgi teknolojileri ve iletişim konularında çalışma grubunun kurulmasını kararlaştırdı. İki bakan, Antalya Gözlemevi’nde kurulan Türkiye ve Rusya ortak yapımı 1,5 metrelik RT 150 Teleskopu’nun daha verimli kullanılabilmesi için iş birliğinin devam etmesi ve geliştirilmesinde mutabık kaldı.

İki ülke bakanları karşılıklı ülke ziyaretlerinin gerçekleşmesine yönelik davetlerde bulundu.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:22
  1. G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı
  2. Arjantin
  3. Salta
  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  5. Rusya Dijital Kalkınma
  6. Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanı Konstantin Noskov
  7. Uzay Ajansı
  8. Antalya Gözlemevi
  9. RT 150 Teleskopu

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