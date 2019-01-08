Uyumak minikleri obezlikten koruyor



Kanada'nın Laval Üniversitesi Tıp Fakültesi'nce yapılan çalışmaya göre çocuklar için aşırı şişmanlıktan kurtulmanın en iyi yolu daha çok uyumak! Araştırma 5 ve 10 yaşları arasındaki 422 çocuk üzerinde yapıldı. Araştırma sonucunda 10 saatten az uyuyan çocukların obezite riskine yakalanmalarının fazla olduğu ortaya çıktı.

Araştırmayı yürüten doktorlardan Angelo Tremblay "Çocuğunuzun obez olmasını istemiyorsanız, onu çok uyutun" diyor.