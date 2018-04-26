Üyeler Demirören'in ihracını istedi!

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili olarak TFF'nin devam kararı vermesinin ardından siyah-beyazlı kulübün Divan Kurulu ile olağanüstü istişare toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in Beşiktaş Kulübü'nden ihraç edilmesinin istendiği öğrenildi.

''SON ANTRENMAN VODAFONE PARK'TA YAPILSIN''

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında yaşanan olayların ardından Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada tatil edilmiş ve ardından her iki kulüp yöneticileri de hükmen galip olmaları gerektiğini ifade etmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bu maçla ilgili olarak dün yaptığı olağanüstü toplantıda karşılaşmanın 57. dakikasından itibaren seyircisiz şekilde oynanmasına karar verdi. Bu kararın ardından gözler Beşiktaş Kulübü'ne çevrildi. Bugün yapılan Olağanüstü Divan Kurulu İstişare Toplantısı'nda, üyelerin TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Hüsnü Güreli, Cengiz Zülfikaroğlu, Alaattin Aytaç, Mete Düren ve Erhan Kamışlı'nın ihracını istediği öğrenildi.

Toplantıda ayrıca Galatasaray maçı öncesi Beşiktaş takımının son antrenmanını Vodafone Park'ta yapılması önerisi de sunuldu.

Divan Kurulu toplantısının ardından yönetim kurulu toplanırken, alınacak kararlar yazılı olarak açıklanacak.