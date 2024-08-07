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Aktüel Uyarı levhaları neden genellikle kırmızı renkte yapılır? Sadece dikkat çekici diye değil!
Aktüel

Uyarı levhaları neden genellikle kırmızı renkte yapılır? Sadece dikkat çekici diye değil!

Yeniakit Publisher
2024-08-07 16:08:00 -
Uyarı levhaları neden genellikle kırmızı renkte yapılır? Sadece dikkat çekici diye değil!

Araba sürerken gördüğümüz uyarı levhalarının çoğu kırmızı ne renkte. Peki neden bu şekilde tasarlanıyor?

Araba sürerken gördüğümüz uyarı levhalarının çoğu kırmızı ne renkte. Peki neden bu şekilde tasarlanıyor?
Hem trafikte hem de diğer uyarı lehvalarında kırmızı, dünya genelinde bir standart olarak kabul ediliyor.

Bunun altında yatan nedenlere baktığımızda en başta dikkat çekici olması geliyor ancak kırmızı tercihinde başka etmenler de rol oynuyor.
Kırmızı rengin uyarı levhalarında kullanılmasının başlıca nedeni yukarıda da bahsettiğimiz gibi dikkat çekici olması.

Kırmızı, insan gözünün algılaması en kolay olan renklerden biri. Aynı zamanda kırmızının birçok kültürde tehlike ya da acil durum anlamına geldiğini biliyoruz. Bu durum, uluslararası standartların belirlenmesinde de etkili olmuş. Kırmızının gece veya düşük ışık koşullarında bile iyi görülebilen bir renk olduğunu da hatırlatalım.

Ancak farklı bir sebebi daha olduğunu söylemiştik.

Kırmızı pigmentler genellikle dayanıklı ve uzun ömürlüdür, bu da güneş, yağmur, kar gibi dış mekan koşullarında renklerin solmasını önler. Kırmızı boyalar, UV ışınlarına da dayanıklı olan renklerden biridir.
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Öte yandan artık LED tabelaların yaygınlaştığını düşündüğümüzde kırmızı LED ışıklar, diğer renklere göre daha verimlidir ve enerji tasarrufu sağlar.

Yani tüm bu etkenleri göz önünde bulundurunca kırmızının dikkat çekici olduğu kadar tasarruf sağladığı için tercih edildiğini de belirtebiliriz.

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