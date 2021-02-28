Uyanış Büyük Selçuklu Kılıçarslan’ı kim oynuyor? Uyanış Büyük Selçuklu Kılıç Arslan oyuncusu Talat Bulut kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu Kılıçarslan kim? Uyanış Büyük Selçuklu’da Kılıçarslan’ı oynayan kim? Uyanış Büyük Selçuklu Kılıçarslan’ı canlandıran kim? soruları Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde, Sultan Melikşah’ın Bizans’ın Anadolu’daki kirli oyunlarını bozmak için Kılıçarslan’ı Anadolu’ya gönderme kararını aldıktan sonra izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Uyanış Büyük Selçuklu Kılıçarslan’ı kimin oynayacağı da netlik kazandı. Peki Uyanış Büyük Selçuklu Kılıç Arslan rolünü kim oynuyor? Kılıçarslan'ı oynayacak olan Talat Bulut kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu son bölümünde Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın Bizans’ın Anadolu’daki Türk beylikleri üzerinden giriştiği kirli oyunun farkına vardıktan sonra, Haçlıların Anadolu üzerindeki oyunu bozmak için Kılıçarslan’ın Anadolu’ya göndermenin vaktinin geldiğini söyledi. Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde Melikşah’ın huzuruna sırtı dönük bir şekilde göründü.
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde 22. bölüm fragmanı izleyiciyi heyecanlandırdı. TRT 1'de yayınlanan dizinin fragman sahnesinde Sultan Melikşah Kılıçarslan'a “Gayrı vakti geldi Kılıçarslan” demesinden sonra Kılıçarslan’ın kim olduğu, Kılıçarslan’ı kim oynayacak? sorusu bir hayli merak ediliyordu. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu Süleyman Şah Oğlu Kılıçarsla’ı kimin oynayacağı belli oldu. Peki Uyanış Büyük Selçuklu Kılıçarslan’ı kim oynayacak? Uyanış Büyük Selçuklu Kılıç Arslan oyuncusu kim?
Uyanış Büyük Selçuklu Kılıçarslan’ı kim oynayacak?
Talat Bulut, Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncusu kadrosuna dahil olacağı söyleniyor. Talat Bulut, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın oğlu ve ikinci Anadolu Selçuklu sultanı Kılıçarslan’ı oynayacak.
Talat Bulut kimdir?
23 Mart 1956 tarihinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya gelen Talat Bulut, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazanmış ancak eğitimini yarıda bırakmıştır. Oyunculuk kariyerine ilk adımı 1975 senesinde Ankara Sanat Tiyatrosu'nda "Dimitrov" adlı oyun ile olmuştur. Uzun yıllar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmıştır. Türkan Şoray vesilesi ile kamera karşısına geçmiş ve Hazal filmi ile ilk beyaz perde deneyimini yaşamıştır. Kanal D ekranlarında yayınlanan, yayınlandığı dönemde büyük beğeni yakalayan Annem dizisinde Vahide Perçin ile başrolü paylaşmıştır.
2007 yılında Abdullah Oğuz'un yönettiği Mutluluk filminde Murat Han ve Özgü Namal gibi isimlerle başrolü paylaşmıştır. 2014 yapımı Mucize sinema filminde "Mahir Öğretmen"i oynamıştır. Halen sinema filmleri ve dizilerde rol almaya devam eden oyuncu aynı zamanda seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Esin Afşar ile Kerim Afşar’ın kızı Pınar Afşar Bulut ile evli olan Talat Bulut'un 18 yaşında Hazal Bulut adlı bir kızı vardır.
Talat Bulut nerede oynadı?
Tak-Tik : Bertolt Brecht – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1978
Akıllı Hayvanlar : (Ahmet Tünel) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1977
Sakıncalı Piyade : (Uğur Mumcu) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1977
Komün Günleri : (Bertolt Brecht) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1976
İşçi (oyun) : (Ömer Polat) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1976
Aladaglı Mino : (Ömer Polat) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1975
Nereye Payidar : (Bilgesu Erenus) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1975
Dimitrof : (Hedda Zinner) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1974
Ana : (Maksim Gorki) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1974
Talat Bulut hangi dizilerde rol aldı?
Fazilet Hanım ve Kızları – 2017 (dizi)
Göç Zamanı – 2016 (dizi)
Mucize – 2014
Kasaba – 2009 (dizi)
Mutluluk- 2007
Annem – 2007 (dizi)
Saklambaç – 2005 (dizi)
Aşk Olsun – 2003 (dizi)
Melekler Evi – 2000
Abuzer Kadayıf – 2000
Köçek – 2000 (tv filmi)
Cemile – 1996
Cemile ve Umudun Masalı – 1995
Manisa Tarzanı – 1994
Herşeye Rağmen – 1988
Kurtar Beni – 1987
Prenses – 1986
Son Urfalı – 1986
Su – 1986
Yapayalnız – 1986
Yunus Emre – 1986
Kurbağalar – 1985
Kuyucaklı Yusuf – 1985
Fidan – 1984
Karanfilli Naciye – 1984
Firar – 1984
Derman – 1983
Göl – 1982
Çayda Çıra – 1982
Yaşamak Seninle Güzel – 1982
Yılanı Öldürseler – 1981
Beni Böyle Sev – 1980
Hazal – 1979