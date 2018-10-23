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Usul usul kansere!

Dezenfektanlar yani mikroptan arındıran temizlik maddeleri, solunursa tehlikeli olacak birtakım uçucu kimyasallardır.

23 Ekim 2018 Salı 19:45
Usul usul kansere!

Deri ve solunum sisteminin iç zarları yoluyla kolayca emilebilen kresol, bu kimyasalların en sık kullanılanlarından biridir. Kresol, karaciğer, böbrek, akciğer, pankreas ve dalakta hasara sebep olabildiği gibi, merkezi sinir sistemini etkileyerek depresyon, sinirlilik ve hiperaktiviteye de yol açabilir. Dezenfektanlarda bulunabilecek diğer maddeler ise fenol, etanol, formaldehit, amonyak ve klordur.

Bunlar yerine;

Banyo yerlerini temizlemek için; 4 litre sıcak suya 1 çorba kaşığı karbonat, yağ parçalayıcı özelliğinden dolayı yarım bardak sirke ve yeterince arapsabunu ekleyin. İyice karıştırıp yerlere fırçayla uygulayın. Temiz suyla ıslatılmış yumuşak bir bezle durulayın. Bu karışım tuvalet çevresini de kokudan arındırıp dezenfekte ederek temizler. Artanını tuvalete boşaltıp birkaç dakika bekletebilir ve fırçalayıp rezervuarı çekebilirsiniz.

Mutfak yerlerini temizlemek için; yeterince arapsabunu ile yarım bardak sirkeyi 8 litre ılık suda karıştırın. Sabunu aktif hale getirmek için iyice karıştırın. Muşambalar için ise sirkeyi kullanmadan yukarıdaki tarifi uygulayabilirsiniz.

Bir de boraks çıktı başımıza

Temizlik maddesi olarak boraksı kullananlar bu karışımlara katanlar var. Bu yanlıştır. Hatta bazı, gofret ve dondurma külahına çıtır özelliği vermek için katıldığı ortaya çıktı.

Boraks, üremeyi bozar, anne karnındaki bebeğe zarar verir.Kanserojen olmayan ve sağlığa zarar vermeyen temizlik maddesi olarak pazarlanan boraks, insan sağlığına büyük zarar veriyor. İçinde boraks olan gıda ya da temizlik maddeleri solunarak ya da yutulmak suretiyle insan vücuduna girebiliyor. Uzmanlara göre; boraksa maruz kalan kişilerde kalıcı kusma, ishal, karın ağrısı gözleniyor. Yüksek oranda boraks, ciltte kızarma, solunum durması, böbrek yetmezliği gibi birçok ciddi rahatsızlığa yol açıyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 19:45
  1. Muş
  2. boraks zararlı mı
  3. temizlik maddelerinin zararları
  4. kimyasal

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