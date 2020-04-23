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Dünya

Üst üste 7 kez indirdi! Ukrayna Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Ukrayna Merkez Bankası, üst üste 7 kez faiz indirimi yaparak faizi yüzde 8 seviyesine çekti.

2020-04-23 17:54:00 -
Üst üste 7 kez indirdi! Ukrayna Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Ukrayna Merkez Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki etkisini hafifletmek için faiz oranlarında 2 baz puanlık indirime giderek yüzde 8'e düşürdü. Böylece Ukrayna üst üste 7 kez faiz indirimine gitmiş oldu.

Salgın ekonomi üzerinde güçlü bir etki bırakacak

Kovid-19 salgınında iş dünyası ve vatandaşlara yönelik alınan tedbirler nedeniyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5 küçülmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, salgının Ukrayna ekonomisi üzerinde "kısa süreli ancak güçlü bir etki" oluşturacağı belirtildi.

"Amacımız ekonomiyi ayağa kaldırmak"

Faiz kararının ardından video konferans yoluyla değerlendirmelerde bulunan Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Yakiv Smoliy, "Amacımız, karantina sürecinin hemen ardından bankaların Ukrayna ekonomisini tekrar ayağa kaldırmasına yardımcı olmaktır" dedi.

Ukrayna Merkez Bankası, 13 Mart'ta faiz oranlarını yüzde 11'den yüzde 10'a düşürmüştü.

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